港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！

农历新年传统上是家庭团聚和社交活动的高峰期。近日，有网民在社交平台分享，指香港各区的酒楼在近日出现了惊人的人潮，轮候时间极长，场面非常热闹，这一帖文引发了市民及网民的广泛关注和热烈讨论。

港人新年后「报复式饮茶」？屯门、黄大仙连锁酒楼人山人海

从Facebook群组帖中照片可见，屯门区某间酒楼外人头涌涌，有大批食客正在排队等候入座，场面壮观。帖主有感而发，形容当时的墟冚情况，留下一句「睇街症都无咁墟冚」，迅速引起网上热议，不少网民分享在不同地区的类似见闻。

网民：人多排队，才是好事

此番景象让不少网民产生共鸣，纷纷留言。有网民指出，这反映了经济正在复苏，认为「有返啲人出嚟消费饮食咪好啰！唔通光天化日全部吉枱无人帮衬好咩？」、「人多排队，才是好事」、「多人饮茶绝对系好事」；亦有留言表示，在「黄大仙区都排晒队」，情况普遍。

另一方面，有网民分析，新年期间亲友间的「拜年呀团拜活动」频繁，加上不少公司陆续举行「开年饭」，导致餐饮业需求大增。有人指出，屯门区的酒楼选择不多，而涉事酒楼「唔算贵」，因此吸引大量顾客。

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组