Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！

饮食
更新时间：17:36 2026-02-24 HKT
发布时间：17:36 2026-02-24 HKT

农历新年传统上是家庭团聚和社交活动的高峰期。近日，有网民在社交平台分享，指香港各区的酒楼在近日出现了惊人的人潮，轮候时间极长，场面非常热闹，这一帖文引发了市民及网民的广泛关注和热烈讨论。

港人新年后「报复式饮茶」？屯门、黄大仙连锁酒楼人山人海

从Facebook群组帖中照片可见，屯门区某间酒楼外人头涌涌，有大批食客正在排队等候入座，场面壮观。帖主有感而发，形容当时的墟冚情况，留下一句「睇街症都无咁墟冚」，迅速引起网上热议，不少网民分享在不同地区的类似见闻。

网民：人多排队，才是好事

此番景象让不少网民产生共鸣，纷纷留言。有网民指出，这反映了经济正在复苏，认为「有返啲人出嚟消费饮食咪好啰！唔通光天化日全部吉枱无人帮衬好咩？」、「人多排队，才是好事」、「多人饮茶绝对系好事」；亦有留言表示，在「黄大仙区都排晒队」，情况普遍。

另一方面，有网民分析，新年期间亲友间的「拜年呀团拜活动」频繁，加上不少公司陆续举行「开年饭」，导致餐饮业需求大增。有人指出，屯门区的酒楼选择不多，而涉事酒楼「唔算贵」，因此吸引大量顾客。

 

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组

 

同场加映：酒楼全是长者？食客叹「冇后生去饮茶」 网民拆解4大原因：佢哋唔会有耐性坐喺度

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
23小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
13小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2小时前
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
影视圈
10小时前
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
时事热话
5小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
23小时前
刘美贤冬奥会女子花式溜冰夺冠。中新社
中国观察：刘美贤母亲曝光 「中功」二姐
即时中国
10小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
6小时前
32岁谭嘉仪宣布怀孕陀双胞胎 结婚7年藏秘密五个月 拜金闺密争做契妈
32岁谭嘉仪宣布怀孕陀双胞胎 结婚7年藏秘密五个月 拜金闺密争做契妈
影视圈
23小时前