香港仔新派酒楼晚市小菜优惠！龙虾伊面$48 卤水鹅拼盘/蒸鱼$38

饮食
更新时间：12:00 2026-02-24 HKT
发布时间：12:00 2026-02-24 HKT

位于香港仔的新派酒楼「驷马拖车潮汕饭店」，凭借地道传统的潮汕风味，成为区内食客的私藏饭堂。最近，餐厅推出全新晚市四选一激抵优惠，当中以上汤焗波士顿龙虾伊面最为瞩目，仅需$48即可享用，为家庭及朋友聚餐提供了一个极具吸引力的选择。

「驷马拖车潮汕饭店」全新晚市优惠的选择丰富，更根据同行人数提供不同份量和价格，从2人同行到10人以上的大型聚会都能满足。主打「上汤焗波士顿龙虾伊面」无疑是焦点所在。开边的波士顿龙虾肉质鲜甜弹牙，以浓郁上汤焗煮，龙虾的精华完全渗透至爽滑的伊面之中，每一口都充满海洋的鲜美，让人回味无穷。

除了龙虾，潮汕菜的灵魂「卤水鹅肉拼盘」亦在选项之列。鹅肉经过秘制卤水长时间浸煮，肉质嫩滑入味，口感层次丰富。若偏好清淡口味，则可选择「清蒸沙巴龙趸仔」，简单的清蒸更能突显鱼肉的鲜甜。此外，「西兰花彩椒炒带子」讲究镬气，带子厚肉、蔬菜爽脆，是一道色彩缤纷的美味小炒。

驷马拖车潮汕饭店晚市4选1优惠

  • 地址： 香港仔香港仔中心商场第二期1楼3&5-8号舖
  • 电话： 2881 1985
  • 营业时间：星期一至日 6:30am - 10pm
  • 优惠内容： 晚市四选一优惠，可从以下四款菜式中任选其一：
    • 上汤焗波士顿龙虾伊面： 2-4位可选1只 ($48)；5-9位可选2只 ($88)；10位以上可选3只 ($128)
    • 西兰花彩椒炒带子： 2-5位可选例牌 ($38)；6位以上可选中牌 ($68)
    • 卤水鹅肉拼盘： 2-5位可选例牌 ($38)；6位以上可选中牌 ($68)
    • 清蒸沙巴龙趸仔 (约1斤)： 2-5位可选1条 ($38)；6位以上可选2条 ($68)
  • 条款及细则：优惠仅限晚市堂食。另收茶芥及加一服务费。

 

2大酒楼优惠 旺角盈馆/黄大仙富港酒家

1. 旺角盈馆 $9.8点心优惠

位于旺角创兴广场的「盈馆」酒楼，最近推出早市点心特惠活动，每款点心统一以$9.8的价格供应，而且每桌客人入座后可无限量点选。所有点心均由资深师傅手工制作，包括外脆内软的香煎萝卜糕、肉汁丰盈且弹牙的时菜牛肉球，以及松软内馅饱满的鸡球大包等多款经典选择，食客可以尽情品尝传统手工滋味。

2. 黄大仙富港酒家 $6.8虾饺

黄大仙富港酒家为庆祝开业周年推出「大酬宾」优惠。在早茶时段，食客只需$6.8即可享用每日一款精选点心；紧接的午市时段，同样以$6.8的价格供应一笼两件的虾饺皇，份量十足且鲜味十足，成为区内性价比极高的饮茶选择。

 

同场加映：再有茶餐厅现「时光倒流价」！$28猪扒双拼面兼送冻饮 网民震惊：2013价位

