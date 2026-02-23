酒楼全是长者？食客叹「冇后生去饮茶」 网民拆解4大原因：佢哋唔会有耐性坐喺度

饮茶「一盅两件」作为香港传统家庭及社交活动，向来是联络感情、享受点心的悠闲时光。然而，近年有网民观察到，酒楼的座上客大多是年长一辈，年轻人的身影却寥寥可数。这一现象在网上引发热议，揭示了传统饮食文化在现代社会中所面临的挑战。

食客叹酒楼全是长者「冇后生去饮茶」！网民拆解4大原因

不解为何酒楼内年轻人身影寥寥可数

近日，有网民观察到酒楼座上客大多是长者，并提出「点解无乜后生仔、后生女去饮茶」的疑问，随即引起网民广泛共鸣，讨论内容主要围绕现代生活节奏、酒楼服务质素、食物性价比及用餐体验等多个方面。

1. 现代社会生活急促

综合网民意见，年轻人对饮茶文化却步，原因主要有四个。首先，现代社会讲求效率，与饮茶的「慢活」精神背道而驰。有网民指出，饮茶的精髓在于「享受过程，一边倾计一边食嘢」，但「而家社会所有嘢都讲求快食，后生仔女系唔会有耐性坐喺度饮两个钟茶」。

2. 酒楼服务态度成关键

其次，酒楼的服务态度亦是关键。有留言提到，部分酒楼侍应「冇礼貌」，甚至存在差别对待的陋习，如对频繁光顾并给予小费的「熟客」热情周到，却以「极差态度对待」不熟悉的「生客」，使新顾客感到不受欢迎。

3. 酒楼价格昂贵兼不健康

在食物方面，不少人认为酒楼的点心「唔健康」，而且价格昂贵。有人直言「望住兜4粒虾饺唔多40蚊，脑中闪回嘅一碗独享车仔面个画面就让我觉得好空虚」，认为同样的价钱在其他餐厅能有更好的选择。

4. 用餐环境大打折扣

最后，用餐环境与体验也是一大考量。有人指出酒楼内「太嘈吵」，加上部分食客的行为，例如有「粗暴无礼」、「夹硬搭台」，严重影响用餐心情。有网民分享，曾有一次因邻桌客人的仪容问题，令他决心不再光顾该酒楼。

