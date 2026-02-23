Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用

饮食
更新时间：11:26 2026-02-23 HKT
发布时间：11:26 2026-02-23 HKT

农历正月初七是传统的「人日」，象征著每个人的生日。在这个普天同庆的日子里，连锁快餐店大家乐特别为每一位「寿星」送上真挚的祝福，顾客只需在推广期内消费满指定金额，即可获得免费饮品券，即使是冻饮也无需额外付费，让大家都能感受到这份喜悦。

大家乐一连两日限定优惠！全线分店免费派冻/热饮品

大家乐一连两日限定优惠！全线分店免费派冻/热饮品
大家乐一连两日限定优惠！全线分店免费派冻/热饮品

大家乐人日免费派饮品

即日起至2月24日，顾客只要于大家乐惠顾满$30，即可获得免费冻/热饮品券，无论是想在午餐时段品尝一客经典的焗猪扒饭，或是下午茶来一份香脆的西多士，都能轻松达到消费门槛，为自己的餐点增添一份免费的清凉或温暖。

这次免费送饮品的优惠是专为Club 100会员而设的独家礼遇，大家乐希望透过这次活动，回馈一直支持品牌的忠实顾客。成为Club 100会员不仅能享受此次的免费饮品，未来更能持续收到各类会员限定的折扣和推广。

大家乐免费饮品优惠

  • 推广日期：2026年2月23日至2月24日
  • 适用时段：全日供应
  • 适用分店：全线大家乐分店（实际供应情况视乎各分店为准）
  • 条款细则：每位会员在推广期内仅限享用此优惠一次，优惠受相关条款及细则约束。

 

资料来源：大家乐 Café de Coral

 

同场加映：大快活长者优惠加码！关爱长者咭一连11日减$6 长者咭/乐悠咭均可申请

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
21小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
19小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
4小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
23小时前
04:08
星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港
申诉热话
4小时前
财政预算案．前瞻︱电动车「一换一」计划取消？1月登记数字暴升 议员业界吁勿一刀切
政情
5小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 关焯照：15%押注Alphabet｜百万仓
拥100万资金买股好过买楼 关焯照看好银行及地产股 15%押注一只AI股｜百万仓
投资理财
6小时前
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
影视圈
17小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT