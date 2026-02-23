大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
农历正月初七是传统的「人日」，象征著每个人的生日。在这个普天同庆的日子里，连锁快餐店大家乐特别为每一位「寿星」送上真挚的祝福，顾客只需在推广期内消费满指定金额，即可获得免费饮品券，即使是冻饮也无需额外付费，让大家都能感受到这份喜悦。
大家乐一连两日限定优惠！全线分店免费派冻/热饮品
大家乐人日免费派饮品
即日起至2月24日，顾客只要于大家乐惠顾满$30，即可获得免费冻/热饮品券，无论是想在午餐时段品尝一客经典的焗猪扒饭，或是下午茶来一份香脆的西多士，都能轻松达到消费门槛，为自己的餐点增添一份免费的清凉或温暖。
这次免费送饮品的优惠是专为Club 100会员而设的独家礼遇，大家乐希望透过这次活动，回馈一直支持品牌的忠实顾客。成为Club 100会员不仅能享受此次的免费饮品，未来更能持续收到各类会员限定的折扣和推广。
大家乐免费饮品优惠
- 推广日期：2026年2月23日至2月24日
- 适用时段：全日供应
- 适用分店：全线大家乐分店（实际供应情况视乎各分店为准）
- 条款细则：每位会员在推广期内仅限享用此优惠一次，优惠受相关条款及细则约束。
资料来源：大家乐 Café de Coral
