美心MX斩料加餸优惠！原只包斩豉香鸡$63 乳鸽$33/只起 全线分店每日供应

农历新年过后，为了一扫假期结束的疲惫，美心MX特别推出超值的烧味外卖优惠，其中，豉香鸡仅以$63发售，红烧乳鸽亦低至$33一只，让大众能轻松为家庭晚餐增添美味佳肴，开启新一年的好运气。

美心MX斩料限时优惠！原只包斩豉香鸡$63、乳鸽$33/只起

美心MX斩料优惠 全线分店每日供应

对于许多家庭来说，在忙碌的工作日后准备一顿丰富晚餐并不容易。美心MX推出的外卖「豉香鸡」仅需$63，无疑是省时又体面的加餸选择。这款豉香鸡选用优质鲜鸡，透过师傅精准的火候控制和独家调配的豉油酱汁精心烹调，确保鸡皮色泽油亮，酱香浓郁，完美呈现了经典的港式烧味风味。无论是搭配白饭，还是作为佐酒小菜，这道菜式都能为您的餐桌增添一份温馨的家常滋味。

除了豉香鸡，本次推广的另一大亮点是即叫即炸的「红烧乳鸽」。每只乳鸽都是外皮金黄酥脆，肉质细嫩鲜美，现时单只仅售$39，购买两只$69，三只则为$99，非常适合与家人朋友分享，一同品尝这份香脆惹味的美味。

美心MX外卖加餸优惠

推广美食及价格： 豉香鸡：$63/只 红烧乳鸽：$39/只、$69/2只、$99/3只

供应分店： 全线美心MX分店 (大会堂、西九龙站及大学站分店除外) 全线美心Food²分店

供应时间： 下午3:30起供应

条款及细则： 优惠仅适用于外卖。 不可与其他折扣或优惠同时使用。 所有产品数量有限，售完即止。



2大快餐店优惠 一粥面/大家乐

1. 一粥面盆菜二人餐$148

为了庆祝马年之初，一粥面特别推出新春限定的「五福临门盆菜」，并以震撼的75折优惠价格$148，让顾客能够以实惠的价格，与亲友一同分享这份料足的节日盛宴。

2. 大家乐家餸外卖优惠 咸香鸡$50/只

自即日起至3月2日，大家乐再次推出备受好评的「家餸外卖优惠」，鲜嫩咸香鸡仅售$50。这款鸡只经过精选，重达一斤，并以传统调味方式精心制作，鸡皮爽脆，肉质保持鲜嫩多汁，散发出恰到好处的咸香。

资料来源：美心MX (Maxim's MX)