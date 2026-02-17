铜锣湾米芝莲推介餐厅团年饭中伏？$1900天价龙虾捞豆腐 网民：龙虾肉仲碎过啲豆腐

农历新年前夕，与亲友聚餐享用团年饭本应是欢愉的时光，但近日有市民在米芝莲推介餐厅的体验却不尽人意。一名网民日前与亲友在铜锣湾时代广场一间餐厅享用团年饭，未料一道价值$1900的龙虾菜式份量与价格严重不符，事主直言是次经历极为不快，事件在网上引起广泛关注。

铜锣湾米芝莲推介餐厅 $1900天价龙虾捞豆腐惹争议

团年饭28両龙虾仅剩碎肉上桌？

事主与亲友光顾时代广场一间米芝莲推介餐厅，并点了一道价值$1900的龙虾菜式。然而，当菜式上桌后，龙虾真实份量却让他们大失所望。从事主分享的影片及相片可见，该碟龙虾菜式虽然以完整的龙虾头、尾作装饰，但碟中绝大部分为豆腐，龙虾肉则极为稀少且细碎。

事主在席间用餐具翻开菜式，以证明龙虾肉的份量不足，更直言「龙虾肉仲碎过啲豆腐」，向店员提出质疑，惟对方坚称龙虾约28両（约1.7斤）重。对于龙虾肉被切得如此细碎，店员解释道「我哋嘅做法同个师傅呢，系将个龙虾肉成个攞晒出嚟」，称这是餐厅的独特烹调风格。

店员强调「每日新鲜攞货」

事主对此无法接受，反驳指以往享用的龙虾菜式，肉质都是「一嚿嚿」，认为即使是2斤重的龙虾，也不至于「得几嚿肉」。随后，店员一度邀请他们到鱼缸观看生猛的龙虾，并多次强调食材是「每日新鲜攞货」，然而事主指鱼缸中的龙虾似乎已经奄奄一息，「未睇已经死咗」。最终，餐厅方面同意退款处理，为这次不快的用餐体验画上句号。

网民质疑收费离谱

该事件的帖文在网上迅速发酵，引来大量网民留言，大部分人都认为餐厅收费离谱，有欺骗消费者之嫌。有网民戏称该菜式为「麻婆豆腐龙虾」，直言「听个名就知道伏」。亦有网民分享自身经验作对比，「前几日买咗五条龙虾尾700蚊都仲多肉过你𠮶堆所谓龙虾肉」、「我两餸买盒龙虾伊面60蚊有半只都多肉过你」。

更有不少网民则质疑餐厅的营运手法，怀疑「呢啲好明显煮一半扣一半砌多一碟出嚟」、「会唔会偷龙转凤㗎」，甚至认为龙虾头尾与「菠萝炒饭个菠萝壳一样」会被「翻用」。有网民则严肃地提出，这种货不对办的情况「系唔系报得海关」。

店方回应：制作全程有CCTV记录

《星岛头条》记者向涉事餐厅了解事件经过，获回复指每一碟餸菜均由厨师团队独立制作，全程有闭路电视记录，绝不会将食材与其他顾客的订单混合。餐厅同时指出，该道龙虾菜式在集团旗下已推出多年，其烹调制作方法向来一致。

对于事主的意见和诉求，餐厅表示尊重及理解，并已在当下立即为事主作出退款安排。

资料来源：Threads