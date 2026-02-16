年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客

农历新年期间，与亲朋好友到酒楼饮茶是港人必备的贺年活动，但应节加价亦是惯例。今年，包括海港酒家及美心中菜在内，至少有三间连锁酒楼集团宣布新春茶钱不加价！其中龙头之一的稻香集团，更将于大年初一（2月17日）向每位顾客派发$10现金利是，在一片加价潮中为市场带来惊喜。

农历新年饮茶不加价！3大连锁酒楼茶钱维持正价 稻香再派$10现金利是

稻香、海港、美心新春茶钱不加价

过往农历新年期间，餐饮业因应人手紧张及食材成本上涨，普遍会收取新年附加费或直接加价。然而，今年稻香集团、海港酒家及美心中菜三大连锁集团却反其道而行，承诺新春期间茶钱不加价。

据悉，海港酒家的新春茶钱将维持正价$18，而美心集团旗下的中式酒楼，例如翠园及美心皇宫，亦将实行「全日茶市正价」，而顾客在新年期间饮茶茶芥亦不加价。

稻香初一派$10利是 按茶位计算

除了茶钱不加价，稻香集团更「加码」派利是与市民共贺新岁。顾客只需于明日大年初一（2月17日），亲临惠顾稻香集团旗下品牌，包括稻香、稻香．茶居、稻香超级渔港、客家好栈、客馆、钟菜馆、钟厨等，并以正价茶位入座饮茶，即可获得一封价值$10的现金利是，并只收取加一服务费。

「利是」在中华传统文化中，象征著长辈对晚辈的祝福和关爱，亦有带来好运的寓意。稻香集团藉著派发$10现金利是，向一直支持的广大顾客表达感谢，并送上新年最真挚的祝福。

稻香年初一派$10利是

优惠日期： 2026年2月17日 (星期二，大年初一)

优惠内容： 凡于大年初一亲临稻香集团旗下品牌分店惠顾，每位顾客即可获赠$10现金利是一封。

适用分店： 稻香、稻香．茶居、稻香超级渔港、客家好栈、客馆、潮楼．潮馆、钟菜馆、钟厨、潮．囍荟

条款及细则：优惠按茶位计算

资料来源：稻香集团、美心中菜、海港饮食集团