连锁包点店新年激赏！蒸包/点心/钵仔饭优惠 1招满$40即减$10

农历新年是与亲朋好友团聚的佳节，而一顿热气腾腾的盛宴更是不可或缺。包点先生素以快捷便利、品质稳定的中式包点及点心而广受食客欢迎，为迎接龙马精神的新一年，包点先生特别推出新春限定的「多买多送」激赏优惠，顾客凡消费满指定金额，即能获赠$10现金券，在享受美食的同时，也能悭得更多！

包点先生蒸包/点心/钵仔饭优惠 1招消费满$40即减$10

新年讲求好意头，热气腾腾的蒸包与点心，不但温暖人心，更寓意著新一年「蒸蒸日上」。包点先生提供多元化的即蒸食品，由经典的香菇鸡包和叉烧包，到口感扎实的足料鲜竹卷，每一款都是香港人的集体回忆。

同时，包点先生亦提供多款点心如蟹籽烧卖皇和晶莹虾饺，皮薄馅靓，啖啖鲜味，无论是作为家庭聚餐的加餸菜式，还是公司团拜的派对小食，都能即时为新春聚会增添丰富滋味。

包点先生新春优惠 大派$10优惠券

今次包点先生的优惠玩法简单直接，极具吸引力。由即日起，顾客只需在包点先生或其姊妹品牌「喜点」的门市，选购任何心仪的包点、糕点或点心，只要折实后消费金额每满$40，即可获赠$10优惠券一张。消费满$80即可获赠两张；满$120可获三张，如此类推，多买多送，回赠率极高，绝对是精明消费者的福音。

优惠券使用方法：凡以电子支付方式惠顾，折实价每满$40，即可使用$10优惠券一张。

优惠券有效期： 2026年2月19日至3月31日。

适用分店： 全线包点先生及喜点门市。

注意事项： 优惠券数量有限，送完即止。

