连锁酒楼外卖震撼价！原只即烧乳猪$471 网民大赞份量足：味道唔差又脆皮

香港人对烧味情有独钟，一只皮脆肉嫩的乳猪更是不少人心中的美食。近日，有网民在社交平台分享，以$471的折扣价购得一只连锁酒楼的「乳猪仔」，份量及味道俱佳，大赞物超所值。这一分享随即引起了网民的广泛关注及热烈讨论。

连锁酒楼特价斩料！富临原只即烧乳猪外卖价$471

网民大赞富临乳猪份量足：够4人吃

事缘，一名网民在Facebook群组「香港乳猪乳鸽关注组」分享，自己「突然想吃乳猪」，于是透过外卖平台购买了一只富临酒家的「乳猪仔」作为晚餐。从帖中相片可见，乳猪色泽红润，油光亮丽，肥瘦均匀。

事主表示，该乳猪斩件后份量十足，「够4人吃、味道唔差又脆皮」，原价为$778，在使用了一项外卖自取6折优惠券后，最终价格为$471.8。

富临网店乳猪孖宝套餐同步有售

该帖文随即引起网民热烈讨论，大部分留言均对价格表示赞赏，形容「咁平」，有网民留言指「4百几一只真系好抵食」，认为物超所值。不过，亦有细心网民指出，要在部分富临分店外卖自取方可使用六折优惠，并非人人可享。

不过，有网民就指出富临官方网站亦正在推广另一款乳猪套餐，网购孖宝价为$568，即可享有节日乳猪（一只）及莲蓉寿桃（半打），食客还可以低至$28的价钱加购香妃走地鸡、发财竹笙上素、花胶红烧豆腐等小菜。

资料来源：香港乳猪乳鸽关注组