政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳

关怀长者是社会的重要一环，为了让长者感受到温暖及支持，第四轮「爱心食肆 赏你惠食」活动将于今年2月20日正式展开，透过全港超过200间长者中心，向独居、双老及隐蔽长者派发一套8张的$25餐饮优惠券，让他们能以优惠价享受美食，并鼓励他们多参与社区活动，扩阔社交圈子。

政府与商界再度合作推出第四轮「爱心食肆 赏你惠食」活动，透过全港超过200间长者中心，向独居长者、双老住户和隐蔽长者派发一套8张的餐饮券。全港约7万名受惠长者可于2月20日至4月19日期间，凭券以$25优惠价到大家乐、太兴、大快活、银龙、美心MX、麦当劳、KFC及Pizza Hut，共8大连锁餐厅享用餐点。

这次活动的核心目的，不仅是提供一顿实惠的餐饮，更深层次的意义在于对长者的关怀。政府特别关注到隐蔽长者在社交上的需要，他们因为各种原因较少与外界接触。透过派发吸引的餐饮优惠券，期望能成为一个契机，鼓励他们前往邻近的长者中心领取，并进一步参加中心的活动，从而认识新朋友，建立社交网络，让晚年生活过得更为充实和愉快。

$25长者餐饮券 购大家乐/太兴/美心MX优惠套餐

参与「爱心食肆 赏你惠食」的8大连锁餐饮集团均为长者精心挑选了特色套餐，务求让他们吃得开心又满足。长者只需凭券，即可以$25的优惠价享用以下指定午市或晚市套餐：

1. 大家乐

第四轮「爱心食肆 赏你惠食」$25长者餐饮券｜大家乐

大家乐为老友记提供经典港式快餐「洋葱汁鸡扒肠仔饭」，香浓的洋葱汁搭配嫩滑鸡扒与香口肠仔，是简单而满足的一餐。

2. 大快活

第四轮「爱心食肆 赏你惠食」$25长者餐饮券｜大快活

大快活献上家常风味的「菠萝咕噜肉配白饭及时令汤水」，酸甜开胃的咕噜肉是许多人的心头好，配上暖心汤水，让长者吃得健康又滋味。

3. 太兴

第四轮「爱心食肆 赏你惠食」$25长者餐饮券｜太兴

太兴为长者提供两款选择，包括充满地道风味的「梅菜肉饼饭」或招牌「敏华黯然销魂饭」，两者皆是佐饭一流的经典菜式。

4. 美心MX

第四轮「爱心食肆 赏你惠食」$25长者餐饮券｜美心MX

美心MX则为喜好烧味的长者们带来「单拼烧味饭」，可自选一款油香四溢的烧味，尽享港式风味。

5. 银龙茶餐厅

第四轮「爱心食肆 赏你惠食」$25长者餐饮券｜银龙茶餐厅

银龙茶餐厅提供清淡而鲜美的「潮式扎肉汤河配热饮」，汤底清澈，扎肉弹牙，适合喜欢汤粉面的长者。

6. 麦当劳 McDonald's

第四轮「爱心食肆 赏你惠食」$25长者餐饮券｜麦当劳 McDonald's

麦当劳具体餐点待公布。

7. 肯德基 KFC

第四轮「爱心食肆 赏你惠食」$25长者餐饮券｜肯德基 KFC

KFC提供「狂惹香烧鸡餐」，香口的烧鸡搭配其招牌配餐，带来不一样的西式快餐体验。

8. 必胜客 Pizza Hut

第四轮「爱心食肆 赏你惠食」$25长者餐饮券｜必胜客 Pizza Hut

Pizza Hut提供「迷你夏威夷风光必胜批」或「香蒜肉丝意粉」，更配上3件意式迷你肠拼香脆薯条及饮品，份量十足，选择多样。

第四轮「爱心食肆 赏你惠食」长者餐券活动详情

受惠对象： 透过全港津助长者中心派发，主要为独居长者、双老住户及隐蔽长者。

优惠期限： 由2025年2月20日起至4月19日。

优惠内容： 每位受惠长者将获发一套八张优惠券，凭券可以$25优惠价，到上述八间餐饮集团享用指定餐饮。

条款细则： 优惠券的使用细则以券上列明为准，建议在使用前先向相关食肆查询。

资料来源：香港特别行政区政府 - 新闻公报