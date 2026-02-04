大家乐快闪3日下午茶优惠！炸鸡髀配红豆冰$29起 午市烧味饭$42起

想以超值价钱享受一顿惬意的下午茶？最近，连锁快餐店大家乐推出限时惊喜优惠，一连三日带来超抵食的下午茶优惠，当中经典的脆炸鸡髀配红豆冰仅以低至$29即可叹到，另外午市更有烧味饭优惠，绝对是午市及下午茶时段的悭钱恩物！

大家乐超值下午茶优惠！$29起叹炸鸡髀配红豆冰

大家乐超值下午茶优惠！$29起叹炸鸡髀配红豆冰

对于下午茶的要求，莫过于一份能满足口腹之欲，价格又实惠的餐点。大家乐今次推出的「脆炸鸡髀」下午茶，完美符合这两大要求。只需$27，即可享用一件即叫即炸、外皮金黄酥脆、内里肉质嫩滑多汁的招牌脆炸鸡髀，配上一杯香浓的港式热奶茶、咖啡或清凉汽水，加$2更可升级为大家乐的人气之选「粒粒红豆冰」。

如果想让下午茶体验更加丰富，只需$32的「脆炸鸡髀配滋味焗薯」红豆冰套餐便是绝佳选择。套餐除了包含原有的主角「脆炸鸡髀」外，更附上一个暖烘烘的「滋味焗薯」。焗薯口感绵密，搭配滋味酱料，带来满满的饱足感。

午市特价烧味饭 叉烧/叉鸡饭$42起

除了吸引的下午茶，两款份量十足的午市套餐同步登场。当中「咸香鸡叉烧饭」配红豆冰售$47，一次过可以品尝到肉质嫩滑的咸香鸡，以及蜜汁香甜的经典叉烧，双拼组合最适合心大心细的食客。而「咸香鸡饭」配红豆冰则售$42，让偏爱鸡肉的顾客能专心品尝其鲜味。

大家乐3日快闪优惠详情

推广日期：2026年 2月4日至2月6日

供应时间： 午市／下午茶时段

条款及细则： 优惠受条款及细则约束。 食品供应视乎个别分店的供应情况而定。 优惠产品数量有限，售完即止。



2大连锁店优惠 美心MX/大快活

1. 美心MX 港式早餐优惠

美心MX近日推出全新早餐系列，主打经典港式风味，以实惠价格让顾客在寒冷早晨享用热腾腾的早餐。基本套餐包括「是日靓粥」搭配全新推出的酥脆细油炸鬼，只需$32起即可品尝，粥品绵滑暖胃，油炸鬼外脆内松，份量适中适合一人享用，浸入粥中更添风味。

2. 大快活 贺年套餐优惠

为庆祝马年到来，大快活推出多款新春限定菜式，适合不同用餐时段享用。晚市限定「富贵迎春二人餐」售价仅$138，包含脆鱼片海蚬粉丝煲及菠萝大虾咕噜肉等菜式，配以滋补炖汤及白饭，带来丰盛而温暖的二人晚餐体验。下午茶时段则有「新春黄金包」登场，外脆内软，口感诱人，会员更可享专属折扣。

资料来源：大家乐 Café de Coral