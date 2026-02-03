湾仔蔷红餐厅烧春鸡进驻将军澳！ 顶手Pizza-Box旧舖位 2.8正式开张买烧鸡送饮品
湾仔人气蔷红餐厅进驻将军澳！以脆皮烧春鸡闻名的蔷红餐厅及副品牌「蔷红宅急便」近年「逆市扩张」，先后在元朗、红磡等地开设分店。最近，餐厅宣布将进驻将军澳，在2月8日正式开张，顶手Pizza-Box位于坑口村的旧舖位。新店设有新张优惠，凡购买1客金牌脆皮烧鸡即送饮品，即看下文了解详情。
湾仔蔷红餐厅烧春鸡进驻将军澳！2.8正式开张买烧鸡送饮品
日前，「蔷红宅急便」在Threads上宣布，将军澳坑口分店将于2月8日正式营业。该舖位前身是Pizza-Box，自去年9月结业后由「蔷红宅急便」接手，店家原本预告将于去年11月开张，其后延迟至今月才正式开业。新店设有开张优惠：凡购买一客金牌脆皮烧春鸡（售价$78），即可获赠一枝杨枝甘露。
开业逾30年 主打脆皮烧鸡/酥炸牛腩
「蔷红餐厅」首店位于湾仔庄士敦道，至今开业超过30年，主品牌以传统茶餐厅模式经营，而副品牌「蔷红宅急便」则采用自助快餐形式，顾客需于门外自助点餐机落单，并自行取用餐具及酱料。「蔷红宅急便」近年迅速扩充业务，全港现设有5间分店，分别位于红磡、元朗、佐敦、东涌及即将开业的坑口。「蔷红宅急便」主打「金牌脆皮烧鸡」，采用即叫即烤方式制作，外皮金黄酥脆，肉质鲜嫩多汁，配菜可自选意粉、沙律或薯条，而餐厅内其余的出品亦十分出色，如酥炸牛腩、酥炸猪手、肉丝炒面等等。
「蔷红宅急便」分店
将军澳店
- 地址：将军澳坑口村22号地下
东涌店
- 地址：东涌达东路20号东荟城名店仓7楼704号舖大食代10号舖
- 营业时间：星期一至日 11:30 - 21:30
元朗店
- 地址：元朗凤攸北街11-15号益发大厦地下19-20号舖
- 营业时间：星期一至日 11:30 - 21:30
佐敦店
- 地址：佐敦弥敦道380号香港逸东酒店Eaton Food HallLG楼
- 营业时间：星期一至日 11:00 - 21:00
红磡店
- 地址：红磡崇志街28号地舖
- 营业时间：星期一至日 11:00 - 21:00
图片及资料来源：Threads@rosefooddelivery
文：Y
