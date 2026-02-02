美心MX长者优惠！乐悠咭一日限定晚市75折 全市分店外卖/堂食适用

作为香港广受欢迎的连锁快餐品牌，美心MX及美心Food²，一直以来都是许多市民解决三餐的便捷之选。为了回馈长者们一直以来的支持，品牌更特别推出了一项恒常的折扣，只要于本周四（2月5日）到访，美心MX及美心Food²，即享晚市外卖或堂食75折优惠。

美心MX长者优惠！乐悠咭一日限定晚市75折

美心MX长者优惠！乐悠咭一日限定晚市75折

美心MX长者优惠全市分店外卖/堂食适用

美心MX及美心Food²长者优惠定于每个月的第一个星期四举行。在优惠日当天，长者们只需在下午5时后，前往全线分店惠顾晚市堂食或外卖，并在结账时出示有效的身份证明，即可享受全单75折的优惠。无论是想在餐厅里与三五知己轻松聚餐，还是选择外卖回家与家人共享，都能大大减轻消费负担，让晚餐倍添温馨。

美心MX的餐牌提供了丰富的选择，从东南亚风味到港式经典，应有尽有。其晚市最受欢迎的，莫过于香气扑鼻的各款焗饭和铁板餐。招牌菜式如「焗猪扒饭」，以其金黄酥脆的猪扒配上酸甜茄汁，成为了几代香港人的共同回忆。此外，烧味部的出品同样出色，无论是蜜汁叉烧还是烧肉，都水准甚高，是许多家庭饭桌上的「加餸」首选。

美心MX长者优惠

优惠日期：2026年2月5日（四）

适用分店：全线美心MX分店（西九高铁站分店除外）及全线美心Food²分店

使用资格: 顾客需于付款时出示正本的「长者咭」、「乐悠咭」或「长者八达通」

不适用项目：优惠不包括节日产品、外卖派对美食、心超值餐、优惠套餐、晚市小菜外卖2人餐、晚市外卖加餸、烧味斩料、特价烧味、八达通增值及所有外送服务。

2大连锁店长者优惠 一粥面/大家乐

1. 一粥面 免费赠茶/啡/热饮

一粥面推出长者专属福利，持有有效长者咭，或使用长者八达通、乐悠咭付款的长者，在早市或茶市时段购买任何粥面套餐或单点主食（不包括小食及饮品），即可免费获赠一杯茶、咖啡或热饮（特饮除外）。

2. 大家乐 长者专享2项优惠

大家乐为长者提供两项专享优惠，即日起至12月31日，长者在茶市时段出示有效长者咭，并在收银处消费满$40，即可享$3折扣。此外，已在大家乐手机应用程式完成长者咭认证的会员，于午市或晚市消费满$30，可获赠免费油菜一客。

资料来源：美心MX (Maxim's MX)