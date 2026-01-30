元朗58年老字号国记粥店结业！老板感叹「岁月不饶人」 驰名艇仔粥/炸两成绝响 网民︰真心唔舍得

元朗国记粥店结业｜香港的老店承载著几代人的情感与记忆，但随著时代巨轮转动，不少老字号亦迎来光荣落幕一刻。屹立元朗炮仗坊超过58年的「国记粥店」，因老板年迈决定退休，日前宣布结业，他更发文感谢食客，表示「感恩每一位嚟过嘅你」，这一消息随即引起街坊及网民的广泛关注与热议。

屹立炮仗坊逾58年 店主发文感叹：岁月不饶人

昨日（29日），有网民在社交平台Facebook群组「食在元朗」上，分享了国记粥店即将结业的消息。店舖门外贴出告示，宣布将于1月31日结束营业，为长达58年的经营岁月正式划上句号。国记粥店自1968年创立，是元朗区内首批以店舖形式经营的粥店之一，其招牌艇仔粥及炸两更是温暖了几代元朗人的胃。

面对结业，店主在官方网页上坦言「岁月不饶人，店主决定光荣退休，正式与大家告别」，字里行间流露出不舍之情。国记粥店数十年来坚持保留简朴的装修，正是为了守护那份属于老街坊的「回忆情怀」。对于顾客长久以来的支持，店主亦再三致谢，「感恩每一位嚟过嘅你，感恩你哋让国记成为咗几代人嘅回忆」。

元朗街坊不舍儿时回忆

结业消息一出，随即在网上引起轰动，尤其在元朗街坊之间，留言区充满了惋惜与怀旧之情。有网民称之为「儿时的回忆」，忆述「讲紧系四十几年前…当时返学前都会帮衬一碗艇仔粥」；亦有人形容「国记系元朗炮仗街一个见证」，对结业消息感到错愕。

然而，在一片不舍的声音中，亦有网民提出不同看法，直言粥品品质「大不如前」，更有食客分享了「艇仔粥变牛肉粥，难食到呕」的不愉快经历，表示因此已有近十年没有光顾。

国记 Kwok Kee

地址：元朗炮仗坊29号地下（元朗大马路恒生银行与周生生巷仔进入）

营业时间：星期一全日休息、星期二至日6:30am-5pm

电话：2476 3748

结业日期：2026年1月31日（六）

资料来源：食在元朗、国记粥店