海参、金蚝点样拣？专家讲解8款海参 趁跌价3成入货 1款最抵食｜食材知识

海参及金蚝是新年必备的海味干货之一，今日由海味店负责人讲解不同产地、品种海参的特点与吃法，另有金蚝达人分享挑选及烹调金蚝的小秘诀，想在春节入厨大显身手，完全没难度。

安记海味董事总经理潘权辉表示，拣海参要观察、触摸及闻气味。

新年前海参价格下跌3成 趁机入货

海参是营养丰富的名贵海味，安记海味董事总经理潘权辉表示，今年春节前的海参售价因供过于求，价格比往年下跌约3成，是入货好时机。

日本刺参被誉为海参中极品，产地（右起）包括北海道、关东及关西，主要分为是排针密度不同。

5招教分3大产地海参品种？

海参主要以参种及产地分类，不同海参品种的食用价值与功效相若，最大分别是产地、产量、口感及处理方法。

日本海域大多出产刺参与冲子参。 中东有秃参和石参。 澳洲盛产猪婆参及黄玉参。 日本刺参来自清澈无污染的海水，加上处理技术成熟及讲究，因此比其他海参更名贵。 澳洲猪婆参或秃参，体形大且肉厚，浸发后可胀大3倍，适合用来炮制各式宴客菜。



专家讲解8款海参

1. 秃参 皮薄肉厚

秃参

特点：形状圆扁、体形不大，颜色灰白不带刺，皮薄肉厚。

产地：中东

口感：爽滑细嫩，带点黏口。

吃法：焖煮、煲汤。

价钱：$950/斤



2. 清水特靓秃参王 爽口弹牙

清水特靓秃参王

特点：生长在水质清澈无污染海域，外形扁圆，皮薄呈深灰色并带有光泽。

产地：澳洲

口感：爽口有弹性。

吃法：焖、炖。

价钱：$1,850/斤



3. 光秃参 胶质丰盈

光秃参

特点：表面平滑，体形粗大圆浑，呈深灰色。

产地：南太平洋

口感：黏糯软腍、胶质丰盈。

吃法：红烧、焖扣。

价钱：$1,200/斤

4. 石参 肥美抵食 人气选

石参

特点：外皮坚硬，体形粗状呈圆筒形及比一般海参大，呈灰白色。

产地：中东

口感：肉质肥厚，爽口有嚼劲。

吃法：炒、凉拌。

价钱：$1,100/斤

5. 特级猪婆参 软腍香糯

特级猪婆参

特点：外形像母猪，参腹两边凹凸不平，体形大且肉肥厚，呈大灰白色。

产地：澳洲

口感：软腍滑溜，黏口香糯。

吃法：焖煮,、汤羹。

价钱：$1,200/斤

6. 冲子参 清香可口

冲子参

特点：外形幼长，只有两排刺针，表面带有一层灰白色粉末。

产地：日本

口感：清香爽口富弹性，参味清淡。

吃法：炒、蒸蛋、凉拌、煮汤。

价钱：$3,800/斤

7. 刺参 排针密集 最矜贵

刺参

特点：又名辽参，表面整齐排列至少两排尖头刺针，主要产自北海道、关东及关西海域，当中以北海道产的刺参品质最好、排针最多。

产地：日本北海道

口感：烟韧有嚼劲。

吃法：炖汤、焖扣。

价钱：$5,500/斤

8. 黄玉参 饮宴必备

黄玉参

特点：呈圆桶形状，色泽如泥黄，可发大4至5倍，是饮宴最常用的海参品种。

产地：澳洲

口感：肉厚挺身、爽口富弹性。

吃法：红烧、煮汤羹。

价钱：$1,200/斤

如何选购海参？ 4大简易贴士

潘权辉表示，无论哪一种海参品种，选购方法均一样，必须留意以下4点：

宜选干爽坚硬的海参。 优质海参应完整及没裂痕。 闻起来海参宜带清新海水味。 如有异味或变软身，代表海参已受潮或已腐化。

点样保存海参？

海参属干货，保存时要留意受潮，想达到最佳的保存效果，可按海参的大小采用不同方法。

短小的海参：如刺参或冲子参，可直接放入雪柜冷藏保存。

体大的海参：体形大的猪婆参、秃参或石参，买回家后最好尽快浸发，然后放入冰格储存，因越大只的海参越容易吸水气，影响保存期。

安记海味

营业时间：星期一至六，9:00至18:00

地址：上环急庇利街8号金丰大厦地下F至G铺

查询：2544 6336

网址：按此



点拣优质金蚝？如何处理及烹调金蚝？

秀英海味杂货负责人Natalie表示，宜先蒸再慢火煎香蚝。

秀英海味杂货负责人Natalie表示，金蚝寓意黄金满屋，过年前销量特别好。金蚝是把新鲜生蚝生晒两至三天，保留了蚝鲜及大部分肉汁，味道特别鲜美。今年的金蚝主要来自汕尾，蚝身越大价钱越贵，近年兴起的珍珠金蚝个头虽小，但鲜甜肉嫩且吃法多样化，备受追捧。

别选太干或变黑的金蚝，宜选软身且够水分，代表金蚝鲜味浓郁、香软可口。

金蚝虽适合多种烹法，但不宜煲汤。

切勿浸水或用生粉清洗金蚝，会令鲜味流失。

如煎金蚝，应先蒸约5分钟，再慢火煎香两面。



珍珠金蚝 鲜甜肉嫩 煮法多元化

珍珠金蚝

特点：比常见金蚝小颗袖珍，每斤有约60只，肉质饱满柔软、湿润有弹性。

产地：汕尾

味道：鲜美爽甜、细嫩无渣。

吃法：炒、焗、打边炉、滚粥。

价钱：$250/斤

特大金蚝 越大只越贵 香浓肥美

特大金蚝

特点：每斤约有15只，属珍宝型的金蚝，生晒两至三日，蚝肉仍保留至少70%水分，蚝身肥美。

产地：汕尾

味道：香甜多汁、口感丰盈。

吃法：煎、焖、蒸。

价钱：$388/斤

秀英海味杂货

营业时间：9:00至19:00

地址：旺角奶路臣街3号

查询：9802 0751

网址：按此

文：EH


