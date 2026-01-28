长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
一直致力于推动长者就业的香港著名社会企业「银杏馆」，多年来以其健康美味的菜肴和温暖的人情味，赢得了广大市民的支持与喜爱。近日，「银杏馆」更于荃湾开设了全新面包店「银包」，并已正式投入试业，推出了全线产品8折及震撼价$55叹到越式法包配咖啡等优惠，吸引大量街坊光顾，场面热闹。
银杏馆面包店「银包」荃湾开张！全场8折优惠＋$55越式法包配咖啡
港式面包及糕点每日新鲜出炉
银杏馆一直以「丰盛耆年」为宗旨，致力于为长者提供多元化的就业机会，让他们能退而不休，继续在社会中发挥所长。全新烘焙面包品牌「银包」亦不例外，荃湾店内由一众充满活力和经验的长者员工主理，每天为大家搓揉出充满温度的手作面包，提供多款传统港式面包及糕点，如肠仔包、蛋挞、菠萝包、墨西哥包等。
为庆祝新店试业，「银包」更推出一系列优惠回馈街坊及顾客，所有面包、糕点等产品均可享有8折优惠，无论是买回家当早餐，还是作为下午茶点心都非常划算。每日中午12时至下午2时期间，顾客能以$55的优惠价，享用一份材料丰富的越式法包配上一杯香浓咖啡。
银杏馆烘焙面包店「银包」
- 地址： 荃湾川龙街联荟商场地下G01及G02舖
- 查询电话：9545 5806
- 营业时间：7:30am - 9pm
资料来源：银杏馆
