韩国菜大厨教煮韩式海鲜石锅 6招贴士炮制地道风味｜世界煮意

更新时间：11:00 2026-01-25 HKT
韩国四季分明，地道料理也因而讲究季节性及注重不时不吃。今天由来自首尔的Chef Glenn（韩国餐厅SAMKEOLI主厨），示范当地著名的海鲜石锅，让大家轻松入厨自制暖笠笠的正宗冬日韩食。
韩式海鲜石锅 地道家常风味
韩国人利用石锅煮食的历史悠远，充满民间善用食材及烹饪器皿的饮食智慧。曾深入钻研韩食传统文化的Chef Glenn，来自首尔附近的京畿道富川市，他表示石锅料理不但是家常菜，亦是许多正统韩式餐厅必备的膳食，一般会用耐热及具保温作用的石锅，来做拌饭、滚汤、煮海鲜、肉食和蔬菜，选材不同，配料与调味也各异，天气越冷越是吃得滋味。以海鲜石锅为例，会挑选当季的肥美海产入馔，并利用即日熬制的海鲜高汤增加味道层次。用石锅以明火煮的海鲜，会伴饭及泡菜当作午饭或晚餐，暖胃且清新鲜甜。
韩国大厨 擅长正宗韩式家乡菜
Chef Glenn曾用两年时间，在首尔一间传统韩式餐馆学习烹调各类膳食，现为尖沙咀韩国餐厅SAMKEOLI的主厨。他擅长炮制经典的家庭式料理，对钻研韩食历史及文化充满热诚，希望通过自己的经验和手艺，让不同地方的客人体验原汁原味的家乡菜。为了烹饪出韩餐鲜香、惹味、清爽及丰盈的饮食风格与精髓，Chef Glenn坚持引入韩式酱料及调味品，配合新鲜食材及自家制的腌菜，呈现百分百地道风味。
示范菜式：韩式海鲜石锅
分量：1人份 需时：2.5小时
材料：扇贝 1只、鲜鲍 1只、大虾 1只、青口 50克、金菇 适量、水芹段 少许、红辣椒片 1只、白饭 1碗、泡菜 适量
高汤：鱼干 3条、白萝卜 60克、昆布 2小块、红辣椒 3只、蒜头 10克、姜 10克、鲜冬菇 1只、蚬 50克、韩式酱油 20毫升、鳀鱼汁 10毫升、花盐 5克、水 1.5公升
做法：
- 蚬浸水去沙，洗净扇贝、鲜鲍、大虾及青口，沥干。
- 白萝卜切大块，姜切片。
- 将水注入汤锅中，加鳀鱼汁及韩式酱油调色。
- 下鲜冬菇、蚬、鱼干、花盐、姜、红辣椒、蒜头、昆布及白萝卜。
- 大火煲滚，转中火煲2小时，隔渣成高汤。
- 石锅放进青口、扇贝、鲜鲍、大虾及金菇。
- 注入高汤大火煮滚，加水芹段。
- 关火，用红辣椒片装饰，伴白饭及泡菜。
6招贴士教煮韩式海鲜石锅
- 韩式鳀鱼汁的味道有点像鱼露，可增加汤品的咸鲜味。
- 贝类或有壳的海产较适合用来做锅物，加热亦不易令鲜味流失。
- 正宗海鲜石锅不会加大量酱料调味，精髓在于自熬鲜味高汤，食材主要是鲜菇、白萝卜、鱼干、鲜蚬及料头等，并加入少许酱油及鳀鱼汁吊味。
- 高汤具增香提鲜作用，可做锅物汤底、冷面汁、煮面、煲粥或炖菜，用途广泛。
- 海鲜高汤比肉汤或菜汤的保鲜期更短，建议即熬即用。
- 如想保留海鲜精华及细嫩口感，加入海鲜后大火煮滚便可，毋须长时间加热。
SAMKEOLI
- 营业时间：12:00至15:00、17:00至23:00
- 地址：尖沙咀宝勒巷3至7A号万事昌广场1楼101号舖
- 查询：9238 5375
文：EH 图：星岛日报
