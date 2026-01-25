Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

韩国菜大厨教煮韩式海鲜石锅 6招贴士炮制地道风味｜世界煮意

发布时间：11:00 2026-01-25 HKT

韩国四季分明，地道料理也因而讲究季节性及注重不时不吃。今天由来自首尔的Chef Glenn（韩国餐厅SAMKEOLI主厨），示范当地著名的海鲜石锅，让大家轻松入厨自制暖笠笠的正宗冬日韩食。

点击图辑睇韩籍大厨示范韩式海鲜石锅

韩式海鲜石锅 地道家常风味

韩国人利用石锅煮食的历史悠远，充满民间善用食材及烹饪器皿的饮食智慧。曾深入钻研韩食传统文化的Chef Glenn，来自首尔附近的京畿道富川市，他表示石锅料理不但是家常菜，亦是许多正统韩式餐厅必备的膳食，一般会用耐热及具保温作用的石锅，来做拌饭、滚汤、煮海鲜、肉食和蔬菜，选材不同，配料与调味也各异，天气越冷越是吃得滋味。以海鲜石锅为例，会挑选当季的肥美海产入馔，并利用即日熬制的海鲜高汤增加味道层次。用石锅以明火煮的海鲜，会伴饭及泡菜当作午饭或晚餐，暖胃且清新鲜甜。

韩国大厨 擅长正宗韩式家乡菜

Chef Glenn曾用两年时间，在首尔一间传统韩式餐馆学习烹调各类膳食，现为尖沙咀韩国餐厅SAMKEOLI的主厨。他擅长炮制经典的家庭式料理，对钻研韩食历史及文化充满热诚，希望通过自己的经验和手艺，让不同地方的客人体验原汁原味的家乡菜。为了烹饪出韩餐鲜香、惹味、清爽及丰盈的饮食风格与精髓，Chef Glenn坚持引入韩式酱料及调味品，配合新鲜食材及自家制的腌菜，呈现百分百地道风味。
 

韩式海鲜石锅 材料
韩式海鲜石锅 材料

 

示范菜式：韩式海鲜石锅

分量：1人份 需时：2.5小时

材料：扇贝 1只、鲜鲍 1只、大虾 1只、青口 50克、金菇 适量、水芹段 少许、红辣椒片 1只、白饭 1碗、泡菜 适量

高汤：鱼干 3条、白萝卜 60克、昆布 2小块、红辣椒 3只、蒜头 10克、姜 10克、鲜冬菇 1只、蚬 50克、韩式酱油 20毫升、鳀鱼汁 10毫升、花盐 5克、水 1.5公升

做法：

  1. 蚬浸水去沙，洗净扇贝、鲜鲍、大虾及青口，沥干。
  2. 白萝卜切大块，姜切片。
  3. 将水注入汤锅中，加鳀鱼汁及韩式酱油调色。
  4. 下鲜冬菇、蚬、鱼干、花盐、姜、红辣椒、蒜头、昆布及白萝卜。
  5. 大火煲滚，转中火煲2小时，隔渣成高汤。
  6. 石锅放进青口、扇贝、鲜鲍、大虾及金菇。
  7. 注入高汤大火煮滚，加水芹段。
  8. 关火，用红辣椒片装饰，伴白饭及泡菜。
     

6招贴士教煮韩式海鲜石锅

  1. 韩式鳀鱼汁的味道有点像鱼露，可增加汤品的咸鲜味。
  2. 贝类或有壳的海产较适合用来做锅物，加热亦不易令鲜味流失。
  3. 正宗海鲜石锅不会加大量酱料调味，精髓在于自熬鲜味高汤，食材主要是鲜菇、白萝卜、鱼干、鲜蚬及料头等，并加入少许酱油及鳀鱼汁吊味。
  4. 高汤具增香提鲜作用，可做锅物汤底、冷面汁、煮面、煲粥或炖菜，用途广泛。
  5. 海鲜高汤比肉汤或菜汤的保鲜期更短，建议即熬即用。
  6. 如想保留海鲜精华及细嫩口感，加入海鲜后大火煮滚便可，毋须长时间加热。
     

SAMKEOLI

  • 营业时间：12:00至15:00、17:00至23:00
  • 地址：尖沙咀宝勒巷3至7A号万事昌广场1楼101号舖
  • 查询：9238 5375
  • 网址：按此

文：EH

