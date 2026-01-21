网民力推荃湾大排档！碟头饭／煲仔饭／鲍鱼捞面$28起 获赞：好食又抵食

在物价持续上涨的今日，价廉物美的饮食选择成为市民的热门话题。近日，有网民在社交平台分享荃湾香车街街市内一间大排档推出的优惠，碟头饭、煲仔饭、鲍鱼捞面等粉面饭低至$28，并形容其食品「好食又抵食」，引起不少街坊的关注及讨论。

网民力推荃湾大排档「老四火锅小厨」 碟头饭/煲仔饭/鲍鱼捞面$28起

荃湾大排档特价粉面饭午、晚市供应

有网民于Facebook群组分享，指出荃湾香车街街市熟食中心的「老四火锅小厨」正推出超值「益街坊」优惠，多款粉面饭如菜远牛肉饭、冬菇肉燥鸡翼饭、日式鸡皮饺子等仅需$28起，于午市12时至3时及晚市6时至9时外卖供应。

此外，大排档亦提供多款即叫即炒的客饭套餐，包括凤爪排骨煲仔饭、花胶鲍鱼捞面、滑蛋叉烧虾仁饭等，价钱由$42至$52不等，其中，有网民就品尝了热气腾腾的煲仔饭及铺上鲍鱼的捞面。从图片可见，食物卖相相当吸引，腊味煲仔饭饭粒分明并带有焦香饭巴；另一款则为鲍鱼捞面，面上放有两只鲍鱼及多块花胶，份量十足。

网民：荃湾人！一定去体验下

帖文发布后，随即引来不少网民留言，反应热烈。有居住在荃湾的网民表示：「荃湾人！一定去体验下」，显示出强烈的兴趣。亦有网民从食物卖相评价，认为「几足料㖞」、「凤爪排骨睇落好掂」，可见优惠食品的吸引力。

老四火锅小厨

地址：荃湾曹公街8号香车街街市3楼15-18号舖

电话号码：9601 6110 / 6333 3660

营业时间：星期一、星期三至日 6pm-10pm；星期二 全日休息

资料来源：荃湾人@Facebook