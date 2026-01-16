羲和雅苑烤鸭放题！$268/位90分钟任食招牌片皮鸭、酸菜鱼  尖沙咀、东涌适用

以精致北京菜闻名的「羲和雅苑」，凭著其年销超过70万套的招牌烤鸭，在饕客心中占有重要席位。最近，餐厅与旅游体验预订平台KKday联手，推出震撼市场的快闪半价优惠，让食客能以低至$268的价钱，在90分钟内无限品尝羲和烤鸭、酸菜鱼及多款经典菜式，绝对是近期不容错过的美食盛事。

限时$268/位！羲和雅苑烤鸭放题 维港景致下 任食片皮鸭

来到羲和雅苑，焦点自然落在镇店之宝上最地道的北京片皮鸭上，每只以天然谷物饲养，再经过长达50分钟的精心烤制，逼出多余油脂，令鸭皮更酥脆，鸭肉更香浓。师傅会巧妙地片出最精华的88片鸭肉，并以创新的三种食法呈现。第一种食法是将鸭胸脆皮蘸上跳跳糖，在口中迸发出奇妙口感；第二种是将鸭胸嫩肉配搭秘制芥末酱，感受微辛的冲击；最后是将鸭腿肉配上八宝盒中的配料，如青瓜、京葱、甜面酱等，包裹在饼皮中，回归最传统的经典风味。更吸引人的是，食客可在尖沙咀分店的落地大玻璃窗前，以180度的维多利亚港壮丽景色佐餐，享受一场视觉与味觉的双重盛宴。

再尝酸菜鱼、水煮鱼 10+款京川粤名菜

除了烤鸭，这次的放题菜单还包括另外两大人气主菜：特式酸菜鱼及四川水煮鱼。前者酸爽开胃，鱼片嫩滑；后者则麻辣带劲，味道层次丰富。此外，放题还提供超过10款经典小菜，包括入口即化的「张氏狮子头」、惹味下饭的「宫保鸡丁」、金黄香脆的「香脆金沙炸鱼皮」，以及「金汤海皇羹」和「樱花虾海皇炒饭」等汤品主食，选择丰富，诚意十足。

东涌分店： 星期一至五：$268/位 (原价 $550/位) 星期六、日及公众假期：$288/位 (原价 $550/位)

尖沙咀分店： 星期一至五：$288/位 (原价 $598/位) 星期六、日及公众假期：$308/位 (原价 $598/位)

以上价钱已包加一服务费，另收茶位费（东涌店$13/位；尖沙咀店$22/位），需现场支付。

用餐日期： 2026年1月14日 至 2026年2月28日

用餐时段：

午市：12:00 - 16:30

晚市：17:30 - 20:30

餐厅地址： 尖沙咀店： 广东道3-27号海港城海运大厦2楼OTE203号舖 东涌店： 达东路20号东荟城名店仓4楼417号舖



延伸阅读：大家乐$99叹「砂锅云吞鸡」二人晚餐！加码送叉烧兼自选小菜 加$10叹原条蒸鱼