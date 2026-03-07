中菜推介2026｜精选7大中菜餐厅 时令新菜单 顺德菜/川菜/粤菜/沪菜

中菜向来最受港人欢迎，因各地方中菜各具风味，选择丰富可迎合不同口味。今日为大家精选5间人气中菜餐厅的新菜单，包括新派中菜、正宗广府菜、摩登粤菜、特色沪菜及川粤融合菜，全以优质食材配搭细致的烹调，尽展大厨的厨艺及地方菜的精髓。

中菜推介2026｜精选7大中菜餐厅 时令新菜单

1. 新派粤菜｜合和轩 顺德地道美食

顺德菜属于粤菜的支系，极具代表性，精髓在于利用新鲜食材，配合最佳烹法及调味，展现顺德菜朴实及原汁原味的风格。合和酒店的新派粤菜食府合和轩的全新餐单（即日至5月31日），便以顺德菜为主题，让客人踏上尝鲜之旅。餐厅行政助理总厨黄锦玑师傅，选用鲜鸡、河鲜、肉蟹、牛奶、芋头及鸭肉等，炮制成多款鱼米之乡的经典佳肴，包括姜酒肉蟹滑鸡煲、顺德大良炒鲜奶、均安煎鱼饼及荔茸香酥鸭等。

姜酒肉蟹滑鸡煲的做法，是参照黄师傅早年到访顺德时获款待的家常顺德菜，选用肉质弹牙又肥美的肉蟹，加本地鲜鸡、姜片、红枣和云耳，以煲煮方法烹煮，最后用双蒸酒增香，加强蟹肉与鸡肉的鲜味。顺德大良炒鲜奶除有滑溜的鲜奶和蛋白，还有印尼蓝花蟹肉、金华火腿碎与榄仁，咸鲜美味。

合和轩

营业时间：星期一至五，12:00至15:00，18:00至22:00；星期六、日及公众假期，11:00至15:00，18:00至22:00

地址：湾仔坚尼地道15号合和酒店20楼

查询：2620 3288

网址：按此



2. 现代川菜｜Grand Majestic Sichuan 结合传统与摩登烹法

川菜以「一菜一格，百菜百味」见称，风味独特且层次丰富，有许多闻名天下的著名美食。位于中环的Grand Majestic Sichuan，以现代川菜作招徕，菜式保留传统精髓，同时融合主厨的烹调手艺，注重多重感官享受。店家最近推出多道全新菜式，如香辣龙虾、鱼羊鲜、藤椒蚬锅配冻豆腐等，另有杏仁布丁和陈皮蛋糕充满惊喜的特色甜点。

造型吸睛的香辣龙虾，精挑肉质饱满的原只龙虾，利用传统川式辣蟹的做法，混合多种来自四川的调味品与香料快炒，保留原汁原味，辛辣惹味又鲜美。喜欢麻香刺激的话，值得一试藤椒蚬锅配冻豆腐。选用大大只又肉厚的鲜蚬，加入豆腐再以新鲜藤椒与青椒酱提升味道层次，吃起来劲度十足，是鲜味的开胃中菜。

Grand Majestic Sichuan

营业时间：星期一至三/12:00至14:30、18:00至21:30；星期四至六/12:00至14:30、18:00至22:30；星期日/12:00至14:30、18:00至21:30

地址：中环遮打道16至20号历山大厦3楼301号舖

查询：2151 1299

网址：按此



3. 摩登中菜｜玥派 新派厨艺炮制经典中菜

刚于旺角开业的中菜馆玥派，以加入当代烹饪手艺的中菜作招徕，严选各种时令食材炮制经典的手工菜及点心，并注重摆盘和视觉效果，呈现精致讲究的用餐体验。菜式包含中国各地的传统风味，用新颖配搭炮制成如葱油脆皮鸡、鲜辣剁椒蒸黄花鱼、潮州辣酱豆干、八両姜鸡蛋炒饭，以及西班牙火腿萝卜糕等特色中菜。

工序繁复费时的葱油脆皮鸡，是餐厅招牌菜之一。做法是将鲜鸡用拍碎的姜葱腌制一晚，然后原只炸至外皮金黄酥脆，伴煮至少8小时的绿葱油奉客，加上自制的干葱菇酱，提升鸡肉的味道层次。富川式风味的鲜辣剁椒蒸黄花鱼，挑选约1斤重的黄花鱼起出鱼肉，淋上用二荆条辣椒、本地红尖椒、蒜蓉与姜蓉炒香的剁椒酱及蒸熟，制成惹味的鲜美中菜。

玥派

营业时间：10:30至22:30

地址：旺角亚皆老街8号朗豪坊3楼35B号舖

查询：2316 2618

网址：按此

4. 正宗广府菜｜满福楼 暖身冬日粤菜

主打正宗广府菜的满福楼，由着重不时不吃的行政总厨孙锦胜师傅设计四季菜谱。孙师傅最近推出全新的冬日餐单，包括多款由肥美海产烹调的菜式，如凉拌鲍鱼、脆米富贵虾及盐烧方脷。此外严选清远走地鸡入馔，炮制成火燄富贵鸡与云耳杞子煮鸡酒，热腾腾的上桌，是入冬后的暖胃佳肴。

烹饪灵感源于避风塘炒蟹的脆米富贵虾，精挑新鲜活口的濑尿虾，起肉沾上炸浆炸至外脆内嫩，加上脆蒜粒及自制脆米炒匀，吃起来分外酥香鲜美。极具视觉效果的火燄富贵鸡，把原只清远走地鸡酿入炒香的肉丝、红枣、莲子及木耳等馅料，包裹荷叶后封上一层芋泥澄面烤焗，上桌时淋酒点火烧出香味，同时满足多重感官享受。

满福楼

营业时间：星期一至六/12:00至15:00、18:00至22:00；星期日及公众假期/11:30至15:00、18:00至22:00

地址：湾仔港湾道1号香港万丽海景酒店3楼

查询：2802 8888

网址：按此



5. 新派融合粤菜｜合和轩 中西合璧创作周年新餐单

位于湾仔的新派粤菜食府合和轩，开业周年邀请入行40年的黄锦玑师傅担任行政助理总厨。周年新餐单，包含黄师傅的拿手粤菜外，还供应多款冬日主题粤菜，客人可藉虾子百花酿辽参、烧汁鸭肝豚肉卷，以及招牌胡椒大花虾等菜式，一尝黄师傅将粤菜新旧融合的煮食手艺。

将西方食材结合中式佳肴的黑松露焗酿蟹盖，精挑肉质鲜甜弹牙的的印尼蓝花蟹肉作菜，加上自家调校的忌廉松露汁，烤焗至表面金黄酥脆，啖啖肉很是鲜美。同样选用外国食材的野菌和牛面颊肉，把澳洲和牛长时间慢煮，配搭芳香浓郁的野菌酱汁，肉质嫩滑不腻。热腾腾上桌的招牌胡椒大花虾，以黑白胡椒酱快炒花虾，是镬气十足的中菜。

合和轩

营业时间：星期一至五/12:00至15:00、18:00至22:00；星期六、日及公众假期/11:00至15:00、18:00至22:00

地址：湾仔坚尼地道15号合和酒店20楼

查询：2620 3288

网址：按此

6. 鲜美上海菜｜筵．上海姥姥 严选时令靓料烹调特色沪菜

上菜海讲究选材及调味，刚开业的筵．上海姥姥，便以特色沪菜作招徕。厨师团队由不同地方搜罗时令食材和合适调味料，如黑松露、陈酿半年镇江黑醋、龙井茶、10年陈酿太雕酒、优质咸肉及腊肠等，炮制成焦香原煲咸肉上海菜饭、琉璃蜜汁脆鳝等招牌上海菜。

葱烧肉末锅塌豆腐以「塌锅」这独特技巧烹调，嫩滑的豆腐沾满蛋浆，耐心煎至两面金黄色，再和高汤、京葱和玉葱爆香的五花肉末煮至入味，咸鲜充满葱香。浓汤砂锅小笼鸡是用小笼包代替传统云吞，其他配料保留传统沪菜做法，汤底由猪骨、赤肉及金华火腿等慢火炖煮4小时呈乳白色，加上鲜鸡同吃，是冬天驱寒之选。

筵．上海姥姥

营业时间：星期一至四、日及公众假期/11:30至21:30；星期五及六/11:30至22:30

地址：九龙湾德福广场2期4楼410至412号舖

查询：2760 9698

网址：按此

7. 川粤风味新菜单｜尝 主打融合粤菜 菜式辛香醒胃

「尝」由专门炮制中国多个地方菜肴的厨师团队主理，主打融合不同派系的粤式佳肴。这个冬天，餐厅新推的当季中菜，烹法及选材加入许多川菜元素，像是酸菜水煮鱼片、川式剁椒蒸鱼及藤椒鱼皮等。主厨特意精挑剁椒、藤椒、酸菜及红椒油入馔，令菜式惹味可口。川式剁椒蒸鱼将粤菜和川菜的煮食风格合二为一，四川常用的剁椒，铺满在原条鲜鱼上先蒸后焖，加上姜葱调味层次更丰富。

新餐单备手工菜无骨黑椒猪手，炖猪手保留软糯富有嚼劲的独特口感，配合黑椒和自家秘制酱汁提香，辛中带点微辣，适合下饭或佐酒。不吃辣的话，推介尝味盐焗鸡。选用皮薄肉厚的鲜鸡，用盐焗方法炮制，令鸡皮金黄脆口充满咸香，鸡肉入口幼嫩多汁，吃时蘸以沙姜酱油，齿颊留香。

尝

营业时间：11:00至22:00

地址：尖沙咀柯士甸道西1号ELEMENTS圆方火区1楼1005至1006号舖

查询：2433 7711

网址：按此



文：EH 图：由餐厅提供