乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面

点心放题长者优惠｜尖沙咀凯悦酒店内著名的中菜食府凯悦轩，向来以精致的广东菜肴和用心制作的点心而备受食客推崇。最近，凯悦轩特别为长者带来福音，持有效乐悠咭的长者能以半价优惠享用平日早鸟点心放题，在舒适雅致的环境中，与亲朋好友一同品尝一顿丰盛的星级点心盛宴。

尖沙咀凯悦轩点心放题乐悠咭长者半价！

酒店点心放题长者优惠$194/位起

即日起至1月31日，凡持有乐悠咭的长者透过凯悦轩官方网站预订，即可在星期一至五（公众假期及指定日子除外）的上午10时至中午12时，以每位低至$194的半价优惠尽情享用点心放题，在惬意的上午中品尝五星级酒店的中菜佳肴。

2小时放题任食20+款点心/甜品/粉面

凯悦轩的点心放题餐牌选择多样，绝不马虎。从经典到创新，超过20款点心及菜式，满足不同食客的味蕾。传统点心的精髓在于即叫即蒸，热气腾腾。当中必试的有「笋尖虾饺皇」，外皮晶莹剔透，包裹著爽甜大虾；「飞鱼子烧卖」则在扎实的猪肉馅上，以飞鱼子增添咸鲜和口感。另外，「陈皮牛肉烧卖」和「蜜汁叉烧包」也是不容错过的怀旧滋味。

除了蒸点，香口的炸物和焗点同样出色。「苹果叉烧酥」在传统叉烧酥中加入清甜的苹果蓉，化解了油腻感，创意十足。「煎烟三文鱼薄撑」将西式食材融入中式美点，带来新鲜感。放题更包括多款前菜、主食、汤水和甜点，圆满了整个餐饮体验。

