乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面

饮食
更新时间：16:28 2026-01-12 HKT
发布时间：16:28 2026-01-12 HKT

点心放题长者优惠｜尖沙咀凯悦酒店内著名的中菜食府凯悦轩，向来以精致的广东菜肴和用心制作的点心而备受食客推崇。最近，凯悦轩特别为长者带来福音，持有效乐悠咭的长者能以半价优惠享用平日早鸟点心放题，在舒适雅致的环境中，与亲朋好友一同品尝一顿丰盛的星级点心盛宴。

尖沙咀凯悦轩点心放题乐悠咭长者半价！

酒店点心放题长者优惠$194/位起

即日起至1月31日，凡持有乐悠咭的长者透过凯悦轩官方网站预订，即可在星期一至五（公众假期及指定日子除外）的上午10时至中午12时，以每位低至$194的半价优惠尽情享用点心放题，在惬意的上午中品尝五星级酒店的中菜佳肴。

2小时放题任食20+款点心/甜品/粉面

凯悦轩的点心放题餐牌选择多样，绝不马虎。从经典到创新，超过20款点心及菜式，满足不同食客的味蕾。传统点心的精髓在于即叫即蒸，热气腾腾。当中必试的有「笋尖虾饺皇」，外皮晶莹剔透，包裹著爽甜大虾；「飞鱼子烧卖」则在扎实的猪肉馅上，以飞鱼子增添咸鲜和口感。另外，「陈皮牛肉烧卖」和「蜜汁叉烧包」也是不容错过的怀旧滋味。

除了蒸点，香口的炸物和焗点同样出色。「苹果叉烧酥」在传统叉烧酥中加入清甜的苹果蓉，化解了油腻感，创意十足。「煎烟三文鱼薄撑」将西式食材融入中式美点，带来新鲜感。放题更包括多款前菜、主食、汤水和甜点，圆满了整个餐饮体验。

 

凯悦轩点心放题长者优惠

  • 地址：九龙尖沙咀河内道18号
  • 价钱：$194/位（原价$388/位）
  • 有效日期：即日起至2026年1月31日
  • 适用时间：星期一至五 10am-12pm（公众假期除外）
  • 预订网站：>>按此<<可透过网上平台预约
  • 备注：另设茶芥（每位$28）及加一服务费，并以原价计算。

 

资料来源：Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui

 

同场加映：乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折

