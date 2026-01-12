连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应

天气转凉，正是品尝暖胃中菜的好时机。连锁酒楼海港饮食集团旗下海港酒家及海王渔港，于近日推出「秋冬时令午市精选」优惠，提供多款镬气十足的菜式，最平只需$38即可品尝，当中更包括皮脆肉嫩的红烧乳鸽、上汤虾球伊面及避风塘鲍鱼，绝对是午市高性价比之选。

海港午市小菜／粉面饭优惠！$38起叹虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼

海港旗下酒楼全新午市优惠

即日起，只要于午市时间到海港旗下海港酒家及海王渔港指定分店，即享用全新「秋冬时令午市精选」优惠。推广中最瞩目的，莫过于镇店名菜红烧乳鸽，现在只需$38能品尝。乳鸽即叫即炸，外皮呈现亮丽的枣红色，皮脆肉嫩，咬下去满口肉汁，令人回味无穷。

除了驰名乳鸽，同价位的还有两款暖胃粉面——上汤花菇伊面和上汤虾球伊面。前者以清甜的上汤配搭厚肉爽滑的花菇，伊面尽吸汤汁精华，每一口都暖意洋溢；后者则配上数颗爽口弹牙的虾球，味道鲜美，是海鲜爱好者的不二之选。若想加点香口小菜，不妨试试$78的港式避风塘鲍鱼（10只）、$42的川味沙姜猪手，以及$46的麻辣口水鸡。

海港「秋冬时令午市精选」优惠

供应分店： 海港酒家、海王渔港

不适用分店： 海港荟、海港酒家（上环、始创、维景店）及将军会馆

优惠期限： 即日起至2026年2月6日

供应时段： 星期一至五午市时段（星期六、日及公众假期除外）

订座热线： 3516 8200

备注：另收茶芥及加一服务费。

2大酒楼优惠 金阁/稻香

1. 金阁海鲜酒家 $13.8点心

牛头角金阁海鲜酒家最近推出点心优惠，多款传统点心均一价$13.8，其中包括鲜虾腐皮卷、鲜竹牛肉球、蚝皇叉烧包、咸水角、马拉糕以及时菜鲮鱼球等款式。

2. 稻香 $18.8煲仔饭

稻香1月起推出「暖暖煲仔饭」优惠，只需$18.8即可在微凉的早晨，享受一锅热气腾腾的煲仔饭，包括咸蛋皇肉饼樱花虾煲仔饭及虾干腊肉腊肠鸡粒煲仔饭两款口味。

资料来源：海港饮食集团