连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8

稻香长者优惠2026｜踏入新一年，稻香再次为一众爱爱早茶的长者带来惊喜，推出「晨光老友记」及「暖暖煲仔饭」两大优惠，让老友记以超值价钱，享受一顿丰盛又温暖的早餐。其中，「晨光老友记」优惠只需$20.8即可任选两款指定点心，而暖人心脾的煲仔饭亦仅需$18.8，性价比极高。

稻香长者早茶优惠 酒楼点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8

稻香「晨光老友记」优惠自选两款人气点心

对于习惯早起、享受晨光闲情的老友记来说，稻香的「晨光老友记」优惠绝对不容错过。只需$20.8，便可在多款指定点心中自由配搭两款，选择丰富，惟不能重复选择，确保食客能品尝到多样化的美味。

点心纸上的选择涵盖蒸、炸、煎、焗各式美点，从经典到怀旧，应有尽有，如怀旧猪肚滑鸡烧卖、鱼茸炸茄子、香煎三式料、蚝皇螺片鲜竹卷、柱侯牛腩蒸陈村粉、生滚滑鸡猪润粥等，让长者以实惠价钱，与亲朋好友一同分享晨光中的好滋味。

$18.8咸蛋肉饼／虾干腊味鸡粒煲仔饭

除了精致点心，是次优惠更可追加「暖暖煲仔饭」，只需另加$18.8，即可在微凉的早晨，享受一锅热气腾腾的煲仔饭。此优惠提供两款口味选择，各具特色。咸蛋皇肉饼樱花虾煲仔饭将咸蛋黄的甘香与手剁肉饼的鲜甜融为一体，面层再洒上香脆的樱花虾，米饭尽吸食材精华，每一口都充满油润咸香。

而另一款虾干腊肉腊肠鸡粒煲仔饭则是传统风味的代表。虾干的鲜、腊味的甘、鸡粒的嫩，与吸收了油香的饭焦一同入口，是秋冬时节最经典的暖心料理。在享用点心之后，追加一锅煲仔饭，不仅能增加饱足感，更为这顿早茶增添一份窝心的温暖。

2大酒楼特价点心 金阁海鲜酒家/国穗轩

1. 金阁海鲜酒家$13.8点心

牛头角金阁海鲜酒家最近推出点心优惠活动，汇集多种经典热卖点心，每款统一价格为$13.8，提供10款不同选择。其中包括鲜虾腐皮卷、鲜竹牛肉球、蚝皇叉烧包、咸水角、马拉糕以及时菜鲮鱼球等款式。

2. 国穗轩虾饺、烧卖$19.8起

国穗轩推出下午茶时段的点心优惠，晶莹虾饺及饱满烧卖等，价格由$19.8起。若需更丰富选择，可选$35的烧味粉面，或与朋友分享$80的镬气小炒，各款份量充足，适合午后用餐。

资料来源：香港点心关注组😋