内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价

近年来，内地餐饮品牌积极拓展香港市场，为本地食客带来更多元化的选择。最近，有网民在社交平台分享，于内地攻港的连锁面店「遇见小面」以$22的亲民价格，享用了一顿丰富的早餐，并大赞「可以在香港吃到深圳价格的早餐」。

内地攻港面店「遇见小面」$22早餐！食齐粥+蒸包+油炸鬼

网民大赞：吃到深圳价早餐

该网民在社交平台小红书上发帖，指在「遇见小面」的北角健威坊分店，以$22购入一份早餐套餐。从图中可见，套餐内容非常丰富，包括一碗皮蛋瘦肉粥、一个爆汁肉包、一份油炸鬼及一杯热奶茶，份量与香港一般茶餐厅的早餐相若，但价钱却远低于坊间茶餐厅的价钱，而店内其他早餐的价格大部分也在$30内，令她非常满意。

帖文一出，随即引起网民广泛关注及讨论。不少网民对「遇见小面」香港店的定价表示赞赏，纷纷留言「真便宜」。有曾光顾的网民更表示餐点的份量十足，「价格又平量给的也足，全店都是$20至$30，超高性价比」。网民普遍认为，在物价高昂的香港，能够以如此实惠的价钱享用一顿丰富早餐，实在是难能可贵。

资料来源：小红书