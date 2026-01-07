Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳外卖金色杯盖用途揭秘？网民推测为新饮品而设 前员工公开真正用途……

饮食
更新时间：16:08 2026-01-07 HKT
发布时间：16:08 2026-01-07 HKT

麦当劳外卖杯金色盖有咩用？最近，有港人发现麦当劳热饮杯盖上出现一块金色圆拱形胶片，对其用途大感好奇，遂于社交平台向广大网民请教，「M记呢旧嘢其实有咩用？」帖文一出，随即吸引不少网民回应，有人猜测是用作识别全新推出的朱古力咖啡及其他饮品，但有曾任职外卖员的网民则表示，「金色盖」其实已推出一段时间，并公开其真正用途，即睇下文了解详情！

麦当劳外卖热饮神秘金色杯盖 港人好奇：呢旧嘢其实有咩用？

最近，有网民在社交平台发文，指早前购买麦当劳热饮时，发现外卖杯上有一个金色圆拱形盖子，同时附上相关照片。据网民分享的照片可见，除了原有的啡色热饮杯盖，在透气孔位置另加入一个「金色盖」，对其用途表示好奇，逐决定向网民发问，「呢旧嘢其实有咩用？」

网民推测为识别新饮品而设 前员工公开真正用途……

帖文一出，随即吸引不少网民留言回应，有人指出购买全新推出的朱古力咖啡均附有同款金色盖，因此推测是用来识别朱古力咖啡与其他热饮，防止店员出错，应该系用黎识别朱古力咖啡」、「麦当劳新出嘅热朱古力咖啡先有嘅盖，系几靓」、「之前店员俾错咖啡我，个杯系唔同款」。

不过，其实这款「金色盖」其实已经推出一段时间，早前曾有网民在网上论坛发起相同的讨论，当时有自称是快餐店前员工的网民解答，指这款「金色盖」其实是防溅盖，主要是外卖平台送餐专用，「呢旧野叫防溅盖，平时外卖平台𠮶啲单先有」；有曾任职快餐店咖啡部前员工的网民则表示，「呢个金盖既作用，系防止本身个杯盖既气吼（孔），于外卖运送途中溅出/喷出高温液体，以致外卖员/客户烫伤（因为有人投诉过），所以喺个窿上面加多层盖」，避免外卖在运送过程中溅出。

来源：Threads、LIHKG

文：LW

