连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应

在物价持续上涨的今天，一份$20的早餐绝对是上班族和学生的恩物。最近，一粥面推出全新外卖早餐限时优惠，主打两款极具代表性的传统点心「煎韭菜饺」与「糯米鸡」，让顾客在急速的早晨中，以极具吸引力的价钱，品尝到暖心暖胃的港式美味。

一粥面全新特价早餐 $20叹煎韭菜饺/糯米鸡

一粥面全新特价早餐 $20叹煎韭菜饺/糯米鸡

一粥面早餐优惠全线分店外卖供应

一粥面全新早餐优惠专为外卖而设，完美切合香港人急速的生活节奏。$20即可自选「煎韭菜饺」或「糯米鸡」，其中煎饺的内馅选用新鲜韭菜配搭鲜嫩猪肉，肉汁饱满，外皮金黄香脆，底部焦香，咬下去则是皮薄馅满；而「糯米鸡」则是份量十足的经典选择。糯米吸收了鸡肉、冬菇、腊肠等丰富馅料的精华，口感层次丰富，味道浓郁咸香，足以提供整个上午满满的能量，带来扎实的饱足感。

一粥面$20早餐优惠

供应时间： 只限早市时段（11am前）

适用分店：全线分店（香港站、机场及屯门医院分店除外）

条款及细则：优惠不可与其他推广活动或折扣共同使用。

2大快餐店快闪优惠 大家乐/麦当劳

1. 大家乐大派$4优惠券

即日起至1月26日，大家乐与PayMe特别推出「$40减$4」的独家优惠。顾客只需在推广期间的每个星期一，打开PayMe应用程式，进入「优惠券」专区领取优惠券，便可在大家乐全线分店使用此折扣。

2. 麦当劳$10加配麦乐鸡/麦炸鸡/脆香鸡翼

即日起至1月8日，麦当劳加推$10快闪优惠。顾客选购任何超值套餐或「麦麦心意赏」后，可额外以$10加配外脆内嫩的麦乐鸡（4件）、金黄香脆的麦炸鸡（1件），或是皮脆肉滑的脆香鸡翼（2件）。

资料来源：一粥面、McDonald's、大家乐 Café de Coral