麦当劳新年优惠再加码！1招支付即减$5 麦乐鸡/脆香鸡翼/麦炸鸡$10

踏入2026年，麦当劳再度为顾客带来惊喜，与本地电子支付平台PayMe合作，推出限时快闪优惠。 由即日起，顾客只需透过PayMe应用程式，即可轻松领取港币$5的麦当劳专属优惠券，在享受美食的同时，又能节省更多。此外，麦乐鸡、麦炸鸡及脆香鸡翼全部只需$10，绝对是不容错过的悭钱攻略！

1招食麦当劳即减$5！麦乐鸡/脆香鸡翼/麦炸鸡优惠$10

这次麦当劳与PayMe的合作，为期两星期，旨在回馈广大食客的支持。 即日起至1月15日， 顾客只需打开PayMe手机应用程式，即可领取$5快闪优惠券。 领券后，当天于麦当劳餐厅柜台、自助点餐机或使用麦当劳App点餐，消费满$40或以上，并选择以PayMe作为付款方式，系统便会自动扣减$5，操作简单方便。

如何领取麦当劳 x PayMe $5优惠券？

打开PayMe应用程式。 在App内寻找相关推广页面。 一键领取$5麦当劳快闪优惠券。

麦当劳 x PayMe 新年快闪优惠

推广日期：即日起至2026年1月15日。

使用方法：适用于麦当劳餐厅及麦当劳App。

备注：每位用户在推广期内最多可使用两张优惠券。 优惠券数量有限，先到先得，不适用于任何透过银联方式的付款交易。

$10快闪加配！叹尽3款皇牌小食：麦炸鸡／脆香鸡翼

除了备受欢迎的「麦麦心意赏」新年优惠外，即日起至1月8日，麦当劳更加推$10快闪优惠。顾客凡选购任何超值套餐，例如经典的巨无霸、惹味的板烧鸡腿饱，或是香脆的脆香鸡翼套餐等，均可享受此优惠。推广亦适用于「麦麦心意赏」的顾客。加配的小食选择丰富，包括外脆内嫩的麦乐鸡（4件）、金黄香脆的麦炸鸡（1件），或是皮脆肉滑的脆香鸡翼（2件），全部只需$10。

