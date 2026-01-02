Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应

饮食
更新时间：15:04 2026-01-02 HKT
发布时间：15:04 2026-01-02 HKT

新年伊始，连锁酒楼「明星海鲜酒家集团」为与食客同贺节庆，宣布于即日起推出超值堂食优惠，以低至$28的震撼价格，品尝经典的冬日佳肴羊腩煲和驰名脆皮炸乳鸽，绝对是新年聚餐的绝佳选择。

酒楼特价乳鸽/羊腩煲 星期一至日午市起供应

天气寒冷，最适合与亲朋好友围炉共享一锅热气腾腾的羊腩煲。明星海鲜酒家推出的这款$98羊腩煲，可谓冬日暖身必食之选。羊腩炆煮得软腍入味，吸收了柱候酱、南乳和腐乳等酱料的浓郁精华，味道层次丰富。 煲内通常还会加入冬菇、马蹄、枝竹等配料，不仅能吸收羊肉的肉汁，更增添了不同的口感。 

除了暖身的羊腩煲，脆皮炸乳鸽优惠同样吸引，炸乳鸽是广东菜中的经典菜式，表皮金黄香脆，内里的鸽肉则依然保持鲜嫩多汁，星期一至日上午11时起，只需$28便能一尝这道酒楼招牌烧味，每枱更可无限量任叫任食。

明星海鲜酒家优惠

  • 优惠日期：2026年1月1日起
  • 供应时间：11am起
  • 适用分店：全线明星海鲜酒家（于西九龙「明星楼」分店除外）
  • 备注：只限大堂享用，厅房及外卖携走正价收费。

 

2大酒楼特价小菜 富临皇宫/西湾河翠湖酒家

1. 富临皇宫 脆皮鸡/龙虾伊面$18起

富临集团旗下富临皇宫推出晚市堂食特别优惠，顾客只要点选任何一款正价小菜，即可加购多项精选菜肴，包括酱皇脆皮烧鸡只需$18、极品烧鹅皇（例牌）$38，以及上汤开边波龙伊面（约一斤）仅$98。

2. 西湾河翠湖酒家 宵夜低至$33

西湾河翠湖酒家推出晚上9时后宵夜优惠，多种小菜、粉面饭及海鲜菜式由$33起。酒楼晚间时段供应多款热辣镬气小炒，包括椒盐多春鱼及砂窝滑鸡粥等，价格相宜。

 

资料来源：明星海鲜酒家 集团

 

