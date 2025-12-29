连锁酒楼晚市小菜大劈价！烧味/海鲜$18起 自选烧鹅/脆皮鸡/龙虾伊面/羊腩煲

富临集团旗下的富临皇宫近日再度推出极具吸引力的晚市堂食优惠，精选五款经典烧味、海鲜及煲类菜式供顾客选择，当中包括烧鹅、脆皮鸡、龙虾伊面、羊腩煲等人气之选，低至$18即可享用，更适用于全线分店。

富临皇宫晚市小菜优惠 烧鹅/脆皮鸡/龙虾伊面/羊腩煲$18起

富临皇宫于即日起推出「晚饭性价比之选」，只要在晚市时段惠顾一份正价小菜，即可以优惠价加购特价菜式，其中，富临皇宫「酱皇脆皮烧鸡」仅售$18，烧鸡外皮金黄香脆，肉质嫩滑，散发著浓郁的酱香味。此外，驰名的「极品烧鹅皇」也加入了优惠行列，例牌仅售$38，烧鹅皮脆肉嫩，鹅油丰腴甘香，每一口都是味蕾的极致享受。

若想吃得更丰盛，不妨选择「上汤开边波龙伊面」，约一斤的波士顿龙虾只需$98即可品尝。龙虾肉质爽甜弹牙，开边后以上汤烹煮，鲜味完全渗透至伊面之中，面条尽吸汤汁精华，每一口都让人回味无穷。

富临皇宫晚市优惠详情

优惠期： 每日晚市时段，售完即止

适用分店：全线富临皇宫

条款及细则： 只限晚市堂食 另收茶芥及加一服务费 不可与其他优惠同时使用 须同时惠顾一份正价小菜



2大酒楼特价小菜 大日子酒家/稻香

1. 大日子酒家$25乳鸽+靓汤

位于大埔运头街的粤菜酒楼「大日子酒家」推出「滋味升级」午餐优惠，人气红烧乳鸽搭配滋补靓汤仅需$25，性价比极高。

2. 稻香$138套餐 主菜+小菜+炖汤

稻香再度推出超值的「早D开饭」晚市优惠，于指定时段提供两款性价比极高的套餐，其中「早鸟价」二人套餐仅售$138，包括一款主菜、精选小菜及炖汤的丰富晚餐。

资料来源：富临皇宫