西湾河酒楼宵夜平过大排档！？特价海鲜/烧鹅/鸡粥$33起 网民大赞：大碟又抵食

随著晚市消费气氛渐热，许多酒楼积极推出优惠吸客。近日，有网民分享在西湾河「翠湖酒家」在晚上9时后推出多款低至$33的优惠小菜，更形容菜式「大碟又抵食」，为夜归或喜欢吃宵夜的港人提供了一个不错的选择。

西湾河翠湖酒家宵夜优惠 海鲜/烧鹅/鸡粥$33起

网民大赞酒楼宵夜：大碟又抵食

网民在Facebook群组「湾仔为食友」分享，位于西湾河街的翠湖酒家在晚上9时后推出宵夜小菜优惠，多款镬气人气小炒及粉面饭价格相当吸引，如椒盐多春鱼、芥兰炒腊味、菠萝生炒骨、沙窝滑鸡粥等低至$33，另有多款特价海鲜及烧味，如豉椒炒大蚬、上汤龙虾伊面、烧鹅皇、沙姜文昌鸡等，满足不同食客的口味。

除了上述优惠，酒楼还特别推出了四款以鲜鱼为主角的菜式，包括姜葱蒸咸鲜马友；提供椒盐、酥炸、豉汁蒸等多种食法的海鱼仔；可选番茄、茄子、凉瓜烹调的特式炆海鱼，以及可自选辣度的老坛酸菜鱼，价钱由$78起。该网民对这次宵夜体验赞不绝口，对菜式质素及价格表示满意，形容「各式特价菜式大碟又抵食」，他更特别推荐沙姜猪手，「一定要叫，大碟，皮脆，好入味」。

翠湖海鲜饭店

地址：西湾河西湾河街82-84号地舖

电话：2413 0428

营业时间：星期一至日 6:30am-10:30pm

资料来源：湾仔为食友, Food in Wan Chai, Hong Kong