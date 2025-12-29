Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西湾河酒楼宵夜平过大排档！？特价海鲜/烧鹅/鸡粥$33起 网民大赞：大碟又抵食

饮食
更新时间：15:13 2025-12-29 HKT
发布时间：15:13 2025-12-29 HKT

随著晚市消费气氛渐热，许多酒楼积极推出优惠吸客。近日，有网民分享在西湾河「翠湖酒家」在晚上9时后推出多款低至$33的优惠小菜，更形容菜式「大碟又抵食」，为夜归或喜欢吃宵夜的港人提供了一个不错的选择。

西湾河翠湖酒家宵夜优惠 海鲜/烧鹅/鸡粥$33起

网民大赞酒楼宵夜：大碟又抵食

网民在Facebook群组「湾仔为食友」分享，位于西湾河街的翠湖酒家在晚上9时后推出宵夜小菜优惠，多款镬气人气小炒及粉面饭价格相当吸引，如椒盐多春鱼、芥兰炒腊味、菠萝生炒骨、沙窝滑鸡粥等低至$33，另有多款特价海鲜及烧味，如豉椒炒大蚬、上汤龙虾伊面、烧鹅皇、沙姜文昌鸡等，满足不同食客的口味。

除了上述优惠，酒楼还特别推出了四款以鲜鱼为主角的菜式，包括姜葱蒸咸鲜马友；提供椒盐、酥炸、豉汁蒸等多种食法的海鱼仔；可选番茄、茄子、凉瓜烹调的特式炆海鱼，以及可自选辣度的老坛酸菜鱼，价钱由$78起。该网民对这次宵夜体验赞不绝口，对菜式质素及价格表示满意，形容「各式特价菜式大碟又抵食」，他更特别推荐沙姜猪手，「一定要叫，大碟，皮脆，好入味」。

 

翠湖海鲜饭店

  • 地址：西湾河西湾河街82-84号地舖
  • 电话：2413 0428
  • 营业时间：星期一至日 6:30am-10:30pm

 

资料来源：湾仔为食友, Food in Wan Chai, Hong Kong

 

同场加映：佐敦庙街慈善食堂设神秘夜茶！「庙街夜缤纷」2.0？ $18起叹逾50款五星级点心 三色烧卖/灌汤饺/流沙包

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
23小时前
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路 港女术后满地血迹极吓人
05:50
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路　港女术后满地血迹极吓人
申诉热话
7小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
生活百科
2025-12-28 10:30 HKT
2025回顾丨20对娱圈情侣结婚 胡定欣、小仪出嫁全城狂贺 陈伟霆、金钟国突爆婚讯
2025回顾丨20对娱圈情侣结婚 胡定欣、小仪出嫁全城狂贺 陈伟霆、金钟国突爆婚讯
影视圈
6小时前
2026加价懒人包｜医疗、「牛肉干」元旦齐加价！两电罕有减电费 一文睇清公共服务加减幅
02:50
2026加价懒人包｜医疗、「牛肉干」元旦齐加价！两电罕有减电费 一文睇清公共服务加减幅
社会
8小时前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
影视圈
5小时前
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
21小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT