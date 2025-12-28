意大利菜大厨示范牛膝意大利炖饭 5招秘诀教煮正宗风味｜世界煮意

意大利菜有不少经典，除薄饼、千层面及风干火腿外，还有味道层次丰盈和烟韧具咬口的炖饭。来自米兰的意籍大厨Gabriele Fusi（意大利餐馆Primo Posto Ristoro主厨），教大家用家乡传统食谱烹调牛膝意大利炖饭，是百分百正宗北意口味。

点击图辑睇意籍大厨Gabriele Fusi示范牛膝意大利炖饭食谱

正宗意式风味 牛膝意大利炖饭食谱

在北意土生土长兼学习厨艺的Chef Gabriele表示，意大利人会以炖煮方法煮饭，逐少加入高汤，让生米慢慢吸收足够汤汁，变成弹牙又耐嚼的口感，即令意大利炖饭呈现Al dente的独特质感，是传统家常主食，但他国人吃不习惯的话，可能会以为意大利炖饭仍未熟透。意式炖饭一般会用平底镬，边煮边注入海鲜或牛骨高汤，Gabriele分享的食谱是米兰地道做法，主要食材是北意盛产的白米、牛膝肉、牛骨高汤与番红花。

意大利餐馆主厨Gabriele Fusi 擅长炮制家乡料理

在意大利北部出生及长大的Chef Gabriele Fusi，是本地意式餐馆Primo Posto Ristoro的主厨。Gabriele受父亲热爱入厨的影响而投身餐饮业，除曾在著名厨艺学院学习基本煮食技巧外，还加入过欧洲多家名牌食府的厨师团队，擅长炮制正宗的家乡料理及欧陆佳肴。对于餐厅出品，Gabriele坚持选用时令及优质食材作菜，煮法融合传统风味与个人风格，展现当代意式饮食文化的精髓。

意大利米须用高汤慢火煮熟。

示范菜式：牛膝意大利炖饭

分量：1人份 需时：2.5小时

炖饭材料：意大利米160克、牛骨高汤适量、番红花半茶匙、白酒20克、牛油37克、特级初榨橄榄油10克、熟成巴马臣芝士碎40克

牛膝材料：牛膝肉400克、面粉30克、牛油40克、特级初榨橄榄油20克、盐适量、白胡椒适量、洋葱粒50克、甘笋粒50克、西芹粒50克、番茄膏半茶匙、红酒300克、番荽碎20克、柠檬皮10克、蒜蓉3克

做法：

煮滚牛骨高汤关火，下番红花浸2小时后，开小火保温。 在牛膝肉表面扑上一层薄面粉，用20克牛油起镬放牛膝肉煎至两面金黄，加盐及白胡椒调味，取出备用。 原镬下特级初榨橄榄油，放洋葱粒、甘笋粒及西芹粒炒软至焦糖化，加番茄膏和红酒略煮，用盐与白胡椒调味。 把牛膝肉回镬，上盖用小火炖煮1.5小时。 切碎柠檬皮，加番荽碎及蒜蓉拌匀成香草酱。将意大利米放入预热的平底镬中，轻炒2至3分钟。 注入白酒煮至收干水分，加牛骨高汤至盖过米面。 煮至米饭吸收所有汤汁后，再加适量高汤，重复煮饭及加汤步骤，需时约15分钟。 将煮好的意大利饭离火，下20克牛油、熟成巴马臣芝士碎及特级初榨橄榄油拌匀上碟，加炖好的牛膝肉，用香草酱点缀。

5招秘诀教煮 牛膝意大利炖饭

番红花具调色作用，分量毋须太多，也不适合高温长时间烹煮。 牛膝肉的肉味浓郁，能增加炖饭的味道层次。 北意白米吸水性高，能吸收汤汁精华。 白米用预热的平底镬轻炒，可带出米香。 煮饭期间要用小火及不停搅拌，避免干水及煮焦。



Primo Posto Ristoro

营业时间：星期一至日/17:00至00:00

地址：中环善庆街9号地下

查询：9655 8851

网址：按此

文：EＨ 图：星岛日报