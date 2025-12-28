Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意大利菜大厨示范牛膝意大利炖饭 5招秘诀教煮正宗风味｜世界煮意

饮食
更新时间：10:00 2025-12-28 HKT
发布时间：10:00 2025-12-28 HKT

意大利菜有不少经典，除薄饼、千层面及风干火腿外，还有味道层次丰盈和烟韧具咬口的炖饭。来自米兰的意籍大厨Gabriele Fusi（意大利餐馆Primo Posto Ristoro主厨），教大家用家乡传统食谱烹调牛膝意大利炖饭，是百分百正宗北意口味。

点击图辑睇意籍大厨Gabriele Fusi示范牛膝意大利炖饭食谱

正宗意式风味 牛膝意大利炖饭食谱

在北意土生土长兼学习厨艺的Chef Gabriele表示，意大利人会以炖煮方法煮饭，逐少加入高汤，让生米慢慢吸收足够汤汁，变成弹牙又耐嚼的口感，即令意大利炖饭呈现Al dente的独特质感，是传统家常主食，但他国人吃不习惯的话，可能会以为意大利炖饭仍未熟透。意式炖饭一般会用平底镬，边煮边注入海鲜或牛骨高汤，Gabriele分享的食谱是米兰地道做法，主要食材是北意盛产的白米、牛膝肉、牛骨高汤与番红花。

意大利餐馆主厨Gabriele Fusi  擅长炮制家乡料理

在意大利北部出生及长大的Chef Gabriele Fusi，是本地意式餐馆Primo Posto Ristoro的主厨。Gabriele受父亲热爱入厨的影响而投身餐饮业，除曾在著名厨艺学院学习基本煮食技巧外，还加入过欧洲多家名牌食府的厨师团队，擅长炮制正宗的家乡料理及欧陆佳肴。对于餐厅出品，Gabriele坚持选用时令及优质食材作菜，煮法融合传统风味与个人风格，展现当代意式饮食文化的精髓。

意大利米须用高汤慢火煮熟。
意大利米须用高汤慢火煮熟。

 

示范菜式：牛膝意大利炖饭

分量：1人份   需时：2.5小时

炖饭材料：意大利米160克、牛骨高汤适量、番红花半茶匙、白酒20克、牛油37克、特级初榨橄榄油10克、熟成巴马臣芝士碎40克

牛膝材料：牛膝肉400克、面粉30克、牛油40克、特级初榨橄榄油20克、盐适量、白胡椒适量、洋葱粒50克、甘笋粒50克、西芹粒50克、番茄膏半茶匙、红酒300克、番荽碎20克、柠檬皮10克、蒜蓉3克

做法：

  1. 煮滚牛骨高汤关火，下番红花浸2小时后，开小火保温。
  2. 在牛膝肉表面扑上一层薄面粉，用20克牛油起镬放牛膝肉煎至两面金黄，加盐及白胡椒调味，取出备用。
  3. 原镬下特级初榨橄榄油，放洋葱粒、甘笋粒及西芹粒炒软至焦糖化，加番茄膏和红酒略煮，用盐与白胡椒调味。
  4. 把牛膝肉回镬，上盖用小火炖煮1.5小时。
  5. 切碎柠檬皮，加番荽碎及蒜蓉拌匀成香草酱。将意大利米放入预热的平底镬中，轻炒2至3分钟。
  6. 注入白酒煮至收干水分，加牛骨高汤至盖过米面。
  7. 煮至米饭吸收所有汤汁后，再加适量高汤，重复煮饭及加汤步骤，需时约15分钟。
  8. 将煮好的意大利饭离火，下20克牛油、熟成巴马臣芝士碎及特级初榨橄榄油拌匀上碟，加炖好的牛膝肉，用香草酱点缀。

5招秘诀教煮 牛膝意大利炖饭

  1. 番红花具调色作用，分量毋须太多，也不适合高温长时间烹煮。
  2. 牛膝肉的肉味浓郁，能增加炖饭的味道层次。
  3. 北意白米吸水性高，能吸收汤汁精华。
  4. 白米用预热的平底镬轻炒，可带出米香。
  5. 煮饭期间要用小火及不停搅拌，避免干水及煮焦。
     

Primo Posto Ristoro
营业时间：星期一至日/17:00至00:00
地址：中环善庆街9号地下
查询：9655 8851
网址：按此

文：EＨ  图：星岛日报

延伸阅读：
法国菜大厨教煮法式鸭肝冻批 零失败法国名菜食谱｜世界煮意

泰菜大厨示范泰式沙嗲串烧食谱 4招秘诀教煮地道风味｜世界煮意
 

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
15小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
16小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
23小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
10小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
2025-12-27 10:00 HKT
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
14小时前
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债 被法院「限制消费」 认经济能力不足无力偿还
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债  被法院「限制消费」  认经济能力不足无力偿还
影视圈
11小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
15小时前
饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气
饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气
饮食
20小时前
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
2025-12-27 09:00 HKT