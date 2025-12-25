连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8

油塘街坊又有好去处！主打怀旧点心及精致粤菜的利东酒家，向来以高CP值及稳定的出品深受食客欢迎，最近推出「任添任食」下午茶和早市优惠，只需$28即可无限任食叉烧拉面，早市亦设$18.8任添粥品，绝对是大胃王福音。

油塘利东酒家救市新招！下午茶$28任食叉烧拉面 仲配溏心蛋

油塘街坊又有好去处！主打怀旧点心及精致粤菜的利东酒家，向来以高CP值及稳定的出品深受食客欢迎，最近推出「任添任食」下午茶和早市优惠。

下午茶时段，最适合来一碗热腾腾的拉面。利东酒家的叉烧拉面，汤底浓郁，叉烧肥瘦适中，肉质软腍，配上半熟玉子、鸣门卷及爽口弹牙的拉面，一碗已经诚意十足。现在，只需$28，即可无限添加，绝对是下午茶的医肚之选。

同场加映！早市$10.8起叹怀旧点心＋$18.8任添粥品

除了下午茶的拉面优惠，利东酒家的早茶时段亦有惊喜。星期一至五早上7时至11时半，多款怀旧点心$10.8起，如、鸡丝蒸粉卷、凤爪排骨饭等，应有尽有。另设，暖胃足料靓粥，同样可以无限添加，每位只需$18.8。

另有多款怀旧点心，定价由$10.8起。

油塘利东酒家优惠详情：

地址： 九龙油塘崇信街8号鲤湾天下地下5-6号铺及一楼8号铺

订座电话： 2379 1293

下午茶优惠： 时间： 星期一至星期日下午2时至3时45分 内容： 叉烧拉面无限添加，每位$28

早茶优惠： 时间： 星期一至星期五早上7时至11时30分 内容： 怀旧点心$10.8起；丰料粥品无限添加，每位$18.8

条款及细则： 星期六、日及假期点心每款加$2，粉面每款加$5 另收加一服务费 外卖或携走正价计算



