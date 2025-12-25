Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8

饮食
更新时间：11:30 2025-12-25 HKT
发布时间：11:30 2025-12-25 HKT

油塘街坊又有好去处！主打怀旧点心及精致粤菜的利东酒家，向来以高CP值及稳定的出品深受食客欢迎，最近推出「任添任食」下午茶和早市优惠，只需$28即可无限任食叉烧拉面，早市亦设$18.8任添粥品，绝对是大胃王福音。

油塘利东酒家救市新招！下午茶$28任食叉烧拉面 仲配溏心蛋

油塘街坊又有好去处！主打怀旧点心及精致粤菜的利东酒家，向来以高CP值及稳定的出品深受食客欢迎，最近推出「任添任食」下午茶和早市优惠。
油塘街坊又有好去处！主打怀旧点心及精致粤菜的利东酒家，向来以高CP值及稳定的出品深受食客欢迎，最近推出「任添任食」下午茶和早市优惠。
叉烧拉面汤底浓郁，叉烧肥瘦适中，肉质软腍，配上半熟玉子、鸣门卷及爽口弹牙的拉面，一碗已经诚意十足。
叉烧拉面汤底浓郁，叉烧肥瘦适中，肉质软腍，配上半熟玉子、鸣门卷及爽口弹牙的拉面，一碗已经诚意十足。

 

下午茶时段，最适合来一碗热腾腾的拉面。利东酒家的叉烧拉面，汤底浓郁，叉烧肥瘦适中，肉质软腍，配上半熟玉子、鸣门卷及爽口弹牙的拉面，一碗已经诚意十足。现在，只需$28，即可无限添加，绝对是下午茶的医肚之选。

同场加映！早市$10.8起叹怀旧点心＋$18.8任添粥品

除了下午茶的拉面优惠，利东酒家的早茶时段亦有惊喜。星期一至五早上7时至11时半，多款怀旧点心$10.8起，如、鸡丝蒸粉卷、凤爪排骨饭等，应有尽有。另设，暖胃足料靓粥，同样可以无限添加，每位只需$18.8。

早餐时段另设，暖胃足料靓粥，同样可以无限添加，每位只需$18.8。
早餐时段另设，暖胃足料靓粥，同样可以无限添加，每位只需$18.8。
另有多款怀旧点心，定价由$10.8起。
另有多款怀旧点心，定价由$10.8起。

油塘利东酒家优惠详情：

  • 地址： 九龙油塘崇信街8号鲤湾天下地下5-6号铺及一楼8号铺
  • 订座电话： 2379 1293
  • 下午茶优惠：
    • 时间： 星期一至星期日下午2时至3时45分
    • 内容： 叉烧拉面无限添加，每位$28
  • 早茶优惠：
    • 时间： 星期一至星期五早上7时至11时30分
    • 内容： 怀旧点心$10.8起；丰料粥品无限添加，每位$18.8
  • 条款及细则：
    • 星期六、日及假期点心每款加$2，粉面每款加$5
    • 另收加一服务费
    • 外卖或携走正价计算

延伸阅读：观塘街坊酒楼反传统？圣诞推$398点心放题 每位送龙虾+5头鲍 网民嘲︰高档两餸饭！

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
22小时前
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
即时中国
4小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
23小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
14小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
影视圈
15小时前
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
饮食
3小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
2025-12-24 10:00 HKT
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
20小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
22小时前