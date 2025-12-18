九龙城泰菜惊变大宝冰室2.0？爆笑「太空之谜」广告掀等位潮 网民震惊：我一直以为讲科学！

近来元朗大宝冰室的肉饼饭因一篇网上潮文而突然爆红，每日都有大批食客排队光顾，就连老板对此亦摸不著头脑。「元朗大宝冰室肉饼饭」洗版式传播手法，引来其他餐厅仿傚以创意手法在于网上宣传。其中，九龙城一间泰式餐厅近日在网上分享一段太空人从太空站跳入地球的片段，其相当「入脑」的旁白吸引网民关注，甚至因太空人威力掀起等位潮，有网民大赞广告够创意，「剪片要加人工！」

九龙城泰菜惊变大宝冰室2.0？爆笑「太空之谜」广告引热议

现今世代网络发达，网上一则热话或潮文随时能引起热潮。最近「元朗大宝冰室肉饼饭」潮文令小店突然爆红，每天门庭若市有大批食客排队光顾，就连老板对热潮摸不著头脑。最近，位于九龙城的小曼谷泰国菜馆发布一段爆笑太空人广告于网上引起热议。

片中起初以一本正经的声线讲述太空人从国际太空站跳入地球，又解释太空人会先直接堕下，并因地心吸力关系令其环绕著地球运转。不过，由于太空人以几千公里的速度「飞行」，所以速度加上重力缘故，一粒小石头都会如子弹般「射穿」太空人身体。如果太空人能躲开飞来的碎石，就能降落于九龙城衙前塱道的小曼谷泰国菜馆，希望藉有趣的宣传手法，让客人得知其中一间分店搬到新舖。

后来，小曼谷承继太空人降落的风格，分享另一条从高处跳下的片段作宣传，惟由于一开初的「太空人广告」威力太强，令部份网民笑指：「太空𠮶个劲好多，呢个唔太ok，再接再厉」。

餐厅坦言：深明饮食业需花创意宣传手法

对于太空人爆笑广告引起热议，餐厅随后在社交平台分享，从事饮食业除了要保持食物质素及服务态度，「现在更要加上创意和千奇百趣的方法」，并深知经营一个逾20年的老品牌不容易。有客人会认为出现食物质素倒退及服务参的情况，不过餐厅按示「不期望大家对我们另眼相看，只希望有一日想起我们小店的时候，让我们再次有机会分享美食」，更表示守业不容易，但他们亦不会放弃，一直坚持下去。

网民震惊：我一直以为讲科学！

这种宣传手法深得不少网民欢心，更有人笑指自己「认真咗」：「我一直以为讲科学，讲讲吓去咗泰国菜」、「前段好认真信咗，原来……」、「有无人话我知真定假」。有网友认为比得上泰国的故事式广告，「呢条片，真系同泰国广告有得挥」、「我这一生如履薄冰，都避唔到你呢个广告」；网民要求广告要有下集，「系唔系太空人食完唔舍得返上太空站」、「无成龙咁嘅身手都唔敢去你餐厅食嘢」。

小曼谷（新店）

地址：九龙城衙前塱道1A地舖

电话：2716 7868

资料及图片来源:Threads、小曼谷 Mini Bangkok มินิบางกอก