连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享

大家乐长者优惠｜连锁快餐店大家乐推出了一轮全新的长者优惠，为老友记的日常用餐增添亮点。即日起至12月22日，长者可在早市时段享受专属的点心满粥系列减$3的优惠，让早餐变得更加美味和丰富。

大家乐全新长者优惠！指定早餐系列一连七日减$3

大家乐一连七日长者优惠 凭乐悠咭即享

即日起至12月22日（一），只要于早市时段到访大家乐分店，并在收银处出示长者咭、Club 100长者会员卡，或以乐悠咭及长者八达通付款，即可享点心满粥系列减$3优惠，为老友记的新一日注入活力。本次优惠重点包括两款全新粥品，不仅保留传统风味，还融入现代健康元素，让早餐更丰富多元。

其中，菠菜甘笋粟米咸鸡粒粥，将嫩滑鸡粒与新鲜菠菜、粟米粒及甘笋粒巧妙结合，带来清新开胃的蔬菜香气；芥菜干甘笋粟米咸排骨粥则以香浓排骨粥底为基调，加入芥菜干和粟米粒，咸香中带微甜，暖心又满足。除了粥品，大家乐还提供多款怀旧点心自由配搭，如鸡肉蘑菇包、腊肠卷、烧卖等，与热粥完美搭配。

大家乐长者优惠

推广日期：即日起至2025年12月22日。

适用时段：早市（上午11:00前）。

备注：食物供应视乎个别分店而定，数量有限，售完即止；不适用于一哥糯米鸡餐。

2大长者餐饮优惠 一粥面/美心MX

1. 一粥面 长者免费饮品

凡长者出示有效长者卡，或使用长者八达通及乐悠咭付款，在早市或茶市时段于一粥面分店选购任何套餐或单点主食（不包括小食与饮品），即可获赠一杯茶、咖啡或热饮。

2. 美心MX 指定日子全单75折

由即日起至12月31日，持有长者咭、乐悠咭或长者八达通的长者，在美心MX分店消费任何食品，即可享有三重优惠：每日早市及茶市减3元、午市及晚市减6元；此外，每月第一个星期四的晚市时段，更可享全单75折，适用于美心MX及美心Food²全线分店（机场美心MX除外）。

资料来源：大家乐 Café de Coral、一粥面、美心MX (Maxim's MX)