连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应

稻香集团屯门时代广场分店近日完成翻新工程，环境更舒适明亮，深受本地食客欢迎。此次翻新后新增烧味档及两餸饭专区，推出多项限时优惠，其中上汤龙虾两餸饭只需$78，另设烧味饭及斩料优惠，低至$40即可享用。

稻香屯门店限定优惠 特价两餸饭+烧味

稻香集团位于屯门时代广场的分店于近日完成翻新，并增设烧味档及两餸饭区，两餸饭$38起，并附送纸包饮品或中式靓汤一碗，星期一至日都有供应。除此之外，酒楼更推出超值海鲜选择，只需$78即可自选一款餸菜及上汤鲜活龙虾，或以$68配上半只咸蛋。原只开边龙虾肉质雪白肥厚，口感弹牙，淋上秘制上汤，汤汁的精华完全渗透到饭粒之中。



屯门店同时准备了多款经典粤菜，适合一家大小分享。当中「盐焗妃子鸡」皮脆肉嫩，咸香惹味，原只只售$78，是不少家庭的加餸首选。另外，即叫即炸的「即炸爆汁乳鸽」亦是诚意之作，鸽皮炸得香脆，内里肉质保持鲜嫩多汁，更推出多买多赏优惠，一只$40，两只$70，三只更只需$105，平均每只仅$35。

对于想简单解决一餐，「烧味双拼饭」更是不能错过，现以优惠价$58发售。足料烧味包括叉烧、白切鸡或烧肉等经典组合，配上香软热饭，味道浓郁。

稻香（屯门时代广场店）

地址：屯门屯合街2号屯门时代广场南翼L2楼25号舖

电话：8300 8166

营业时间：星期一至日 7am-4pm；5:30pm-11pm

2大酒楼晚市特价小菜 海港/利东

1. 海港晚市孖宝$168

海港饮食集团最近推出限时晚市优惠，只需$168即可一次品尝两道招牌菜式，包括啫啫姜葱焗火箭鱿及半只脆皮酱烧鸡。这款火箭鱿采用传统啫啫烹调方式，将炸香的姜葱与新鲜鱿鱼一同放入滚烫砂煲，以猛火快速焗制，能有效锁住食材鲜味，鱿鱼口感弹牙爽脆，姜葱香气浓郁扑鼻。

2. 利东集团$1烧味

利东集团旗下多家酒楼现正推出超值晚市优惠，顾客在堂食时只需额外支付$1，即可加购多款经典烧味及海鲜菜肴，包括乳猪、烧鹅、白灼海生虾以及红葱头葱花鸡等招牌菜式，让食客以极低价格享用丰富美味。

资料来源：稻香集团、海港饮食集团、利东集团 Lei Tung Cuisine