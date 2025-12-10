麦当劳App限时抢！Francfranc巨无霸保温罐3件套 加送$100电子券

麦当劳再度带来重磅联乘！McDonald's今次与日本人气家居品牌Francfranc合作，推出期间限定「巨无霸保温罐三件套装」，结合时尚设计与实用功能，麦当劳App会员只要以积分再加指定金额，即可换购保温罐、保温袋及角色手巾，再额外附送5张$20电子礼券。

麦当劳 x Francfranc套装 $180起换巨无霸保温罐+保温袋+手巾

麦当劳 x Francfranc 套装重点巨无霸保温罐容量约500ml，采用双层不锈钢真空结构，可长效保温保冷6小时以上。罐身以麦当劳经典巨无霸汉堡造型呈现，搭配粉嫩马卡龙色系，无论上班带咖啡或周末野餐都超吸睛，瞬间提升日常仪式感。

除了保温罐，套装还包含一个撞色保温保冷袋（粉红、粉黄、粉蓝三色随机），内里铝箔设计，轻易放入便当或饮料；另一亮点是麦当劳经典角色纯棉手巾（粉红、粉黄、粉蓝、粉紫四色随机），印有汉堡神偷、小飞飞、滑嘟嘟、薯条脆卜卜等可爱图案。

麦当劳App会员加送$100电子券

麦当劳App会员由即日起可于App内优惠页面以100分加$200，或500分加$180预购麦当劳 x Francfranc 套装，还会额外获赠5张$20麦当劳电子礼券（总值$100），有效期至2026年6月30日，礼券将于2026年1月2日上午11时起直接派发至购买者的麦当劳App帐户，无需额外领取。

麦当劳 x Francfranc「巨无霸保温罐三件套装」详情

预购时间：即日起至额满即止

兑换方式：100分＋$200 或 500分＋$180

取货时间：2026年1月2日起计14天内

取货地点：全港80间指定麦当劳餐厅（下单时可选）

注意事项：保温袋及手巾颜色款式随机派发，恕不接受指定

资料来源：McDonald's