连锁快餐店午市套餐优惠 双餸饭$39连饮品 $6起加配叉烧/鸡髀

更新时间：17:36 2025-12-09 HKT
发布时间：17:36 2025-12-09 HKT

午餐时段，不少上班族都讲求「快、平、靓」。美心MX最近推出的双餸饭优惠，于全线多间分店均有供应，$39即可享用两款每日不同、充满港式风味的经典餸菜，更可额外以$6起加配人气叉烧或烧鸡髀，性价比超高。

美心MX双餸饭菜式每日轮替 $6起加配叉烧/鸡髀

美心MX双餸饭于每日轮替的丰富菜式，满足了不同口味偏好之余，还确保食客天天有新鲜感，例如，葱油枝竹炆鸡球配蒜蓉炒菜心苗饭；鱼香茄子配香煎冬菇虾米肉饼饭；凉瓜牛肉配香煎梅菜肉饼饭；番茄炒蛋配椒盐肉排饭等，每份$39的套餐还可选择搭配清凉解渴的百事汽水，或经典的咖啡/茶。

除了主打的双餸饭套餐，美心MX也贴心提供了加餸选项，让食客能根据个人喜好，进一步丰富午餐。只需额外支付$6，即可追加香气四溢、油脂均匀的叉烧；若想享受更丰盛的肉食，则可以$10加购皮脆肉嫩、鲜美多汁的烧鸡髀。

 

美心MX双餸饭优惠

  • 优惠时段：午市时段
  • 适用日期：即日起至2025年12月14日
  • 适用分店： 全线美心MX分店适用（科学园、大会堂、大学站、西九龙站分店除外）
  • 备注：不可与其他优惠同时使用，包括手机点餐优惠

 

2大快餐店优惠 大家乐/永年士多

1. 大家乐减$4优惠券

即日起至12月29日（星期一），PayMe将逢周一派发大家乐减$4优惠券，以回馈广大的食客。用户只需在PayMe应用程序的「优惠券」区域内抢领限量优惠，并在大家乐使用PayMe结账，满$40即可立即享受$4的折扣。

2. 永年$19鱼蛋河

永年士多联同本地知名手打鱼蛋品牌学利鱼蛋，推出限时鱼蛋河优惠。只需下载永年士多App并成功注册或登入成为会员，即可立即获得「$19鱼蛋河」的电子优惠券。

 

资料来源：美心MX (Maxim's MX)大家乐 Café de Coral永年士多 wingninnoodle

 

同场加映：黄埔街坊酒楼震撼价！早晨点心优惠一律$13 饮茶斩料再连有折 叉烧/烧腩仔$30.8/半斤

