牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式

近年本港饮食业经营环境充满挑战，无论是连锁酒楼、小店或老店等都受影响。在香港有多间分店的连锁日式烧肉店「牛角」，其老板黄杰龙近日就宣布，旗下筲箕湾分店虽然即将结业，但决定在执笠前最后一个月尝试全新的经营模式，将传统任食放题改为「先买套餐，后续任加单」的新玩法，希望能为行业困境寻求突破，引起网民热烈讨论。

牛角放题筲箕湾分店结业前变阵！黄杰龙︰趁执笠前试新模式

敍福楼集团CEO兼连锁日式烧肉店牛角老板黄杰龙，日前在其facebook专页「黄杰龙 Simon - 穷富翁 好人好事」中发文，表示「执笠结业已经变成商家呢两年比较熟手嘅工作」，所以希望能「善用结业前的最后一个月，去尝试一种新业态」，并会以即将结业的筲箕湾分店作为这创新收费模式的试点，「希望住喺筲箕湾嘅客人可以帮帮手」。

黄杰龙亦在帖文中解释，传统任食放题这种业态近年愈来愈困难，「先唔好讲有啲客人偷走食物饮品呢啲行为，纯粹讲正常消费都好啦，我哋计算定价嘅时候好困难」。为了寻求出路，于是决定于筲箕湾店尝试一种新的经营模式，但他强调「所谓新当然唔系去火星𠮶种新」。

先买$68起套餐 后续逐碟计加单$3起

据他上载的宣传单张所示，新的「结业割引」经营模式分2步，顾客首先可选购一款定价由$68起的「烧肉盛合」套餐，黄杰龙指这个套餐的定价已计算了「会赚啲钱去交租同出粮」；然后顾客便可以接近成本的价格，「无限加单」超过60款优惠指定食品及饮品。

加单食品是采用逐碟计收费，分为$3、$6、$9及$12。以最平的$3为例，有牛五花、猪颈肉、汽水等，而最贵的$12则有日本和牛肩脊肉、日本国产牛西冷、美国SRF安格斯一口和牛等。他强调追加的部分「唔系点赚」，甚至有部分更是「为宣传低于成本」，希望借此找到可持续的经营方式。而且于「结业割引」期间，分店更会免收加一服务费。

网民赞可满足不同食量客人 惟分店结业原因系…

帖文一出，随即引起网民热烈讨论。不少食客都对新模式表示赞赏，认为「呢个创新收费方式值得尝试」，尤其适合「同台有人想任食食肉兽，但系又有人细食」的组合，既能满足不同食量的顾客需求，又能「避免浪费食材」。

然而，亦有部分网民认为问题的症结是在于「地点问题」，特别是居住筲箕湾的居民。有留言指出，筲箕湾居民其实外出用餐多以「快靓正为主」，而放题这类适合聚会庆祝的活动，则倾向选择到太古城、铜锣湾等更有「仪式感」的地区。有人更直言该分店位置「太隔涉」，地理位置不佳才是造成生意差的根本原因。

牛角放题「结业割引」

地址︰筲箕湾形荟1楼L1-04 号舖 (食べ放题実施店舖)

电话︰2528 1798

营业时间︰星期一至四5pm-11pm；星期五、六、日及公众假期12nn-11pm

资料来源︰黄杰龙 Simon - 穷富翁 好人好事、牛角