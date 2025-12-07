连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食

海港酒家以优质的点心和用餐环境而闻名。最近，海港特别推出「醒晨新孖宝」早市优惠，食客能以低至$34.8的价钱，在多达16款的指定点心中任选两款，如小笼包、烧卖、虾饺、鲜竹卷等，享受一顿丰盛的传统「一盅两件」。

海港「醒晨新孖宝」于星期一至日早上7时至11时供应，优惠价$34.8起（价钱因应地区而变）即可自选两款点心，每款点心均有厨师团队精心巧制，确保每一口都是传统正宗的滋味。孖宝优惠都提供了多元化的配搭，如上海小笼包、皮蛋瘦肉粥、鲜虾粉果、蜜汁叉烧肠等，让顾客自由组合心水点心。

当中不得不提的，当然是饮茶必点的蟹籽烧卖皇，每一粒烧卖都份量十足，内馅包裹著鲜甜的猪肉与弹牙的虾肉，顶层铺上满满的蟹籽，口感层次丰富。另一款经典酱汁蒸凤爪也绝对不能错过，凤爪经过先炸后蒸，变得软糯入味，浓郁的豆豉酱汁令人回味无穷。喜欢香口食物的话，樱花虾煎薄罉是个好选择，金黄香脆的薄罉上洒满了咸香的樱花虾，每一口都香气扑鼻。

海港点心孖宝优惠详情：

供应时段： 星期一至日 7am-11am

优惠价格： 星期一至五：$34.8 星期六、日及公众假期：$37.8

条款及细则： 优惠只限早市堂食。 堂食另收加一服务费。 外卖携走将按照餐牌原价收费。

门市据点：>>按此<<

2大酒楼特价点心 金御海鲜酒家/稻香

1. 中环金御海鲜酒家点心6折

中环金御海鲜酒家近日推出「天天优惠点心」，于每日上午7时至11时早茶时段，以及平日下午2时至5时下午茶时段，点心6折起售；午市及假日则提供点心与炒粉面8折优惠。

2. 稻香客馆下午茶点心全场7折

稻香集团旗下中菜厅「客馆」以经典客家菜肴及平价定位，长期获顾客青睐。该品牌最新分店进驻将军澳新都城二期商场，新开幕期内推出饮茶特惠，下午茶点心全场7折，涵盖超过70种品项，包括烧卖、虾饺、肠粉及排骨饭等经典选择。

资料来源：香港酒楼关注组