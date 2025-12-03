连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭

百物腾贵，在香港吃顿晚餐开支往往动辄数百元，令人在经济上感到不少压力。稻香集团于近日再度推出「早D开饭」晚市优惠，顾客只需于下午5时至6时30分入座，即可以低至$138享用包含精选主菜、小菜、炖汤及主食的丰富套餐，其中主菜更包含海鲜、烧味等人气选择，性价比极高。

稻香自选主菜+小菜套餐 加钱升级龙虾/鲍鱼鸡煲

对于想简单又满足地解决晚餐的食客来说，稻香的「早鸟价」套餐绝对不容错过。只需$138，即可从四款精心设计的大厨主菜及小菜中各选一款。主菜包括暖身暖胃的滋补花雕猪肚地鸡煲、香口惹味的铁板金薯牛柳粒、清新鲜美的鲜黄皮酱蒸龙趸件和经典的乳鸽四品盘，无论是偏爱传统风味还是创新菜式，都能找到心头好。

如果与家人或朋友共享，则可选择$268的「丰盛价」套餐。此套餐加码至可选两款主菜和两款小菜，让菜式配搭更灵活多变。除了上述八款主菜，小菜的选择亦十分丰富，如菠萝咕噜肉、味菜炒大肠、咖哩牛筋腩煲、腊肠咸蛋蒸肉饼、蜜桃沙拉骨等，十款选择满足不同口味需求。

想让晚餐变得更奢华的话，还提供主菜升级选项，只需额外加钱，即可品尝到上汤波士顿龙虾、鲜鲍鱼啫啫鸡煲、白灼海虾或豉味金钱膳。此外，每份套餐亦会额外配有鲍鱼炖汤及丝苗白饮或盐油煲仔饭。

稻香「早D开饭」晚市优惠

供应时间：星期一至五 5pm-7pm；星期六、日及假期 5pm-6pm

适用分店：稻香、稻香．茶居、稻香超级渔港、壹号渔船

备注：优惠只限堂食，不设外卖。另收茗茶及加一服务费。

2大酒楼优惠 半岛渔港／金御海鲜酒家

1. 半岛渔港$1烧鹅/乳猪/文昌鸡

连锁粤菜品牌「半岛渔港」于周一至周五的晚餐时段推出限时优惠。顾客只需堂食用餐，即可以仅$1的亲民价格，选购烧鹅、乳猪，或经典海南文昌鸡。

2. 金御海鲜酒家点心6折

中环的金御海鲜酒家最新推出「天天优惠点心」活动，为食客提供不同时段的折扣优惠。这个回馈食客的优惠每星期7日都有，依据不同时段划分，无论是上班族、家庭聚会或是朋友相聚，都能找到合适的用餐时机。当中最瞩目的优惠是在每日7am至11am的早茶时段，以及平日2pm至5pm下午茶时段，全场点心均享有6折优惠。而午市及假日，酒楼亦提供点心及炒粉面8折优惠。

资料来源：稻香集团、半岛渔港 / 阿翁火锅馆