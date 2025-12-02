Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店

饮食
更新时间：18:38 2025-12-02 HKT
发布时间：18:38 2025-12-02 HKT

稻香集团旗下的中菜馆「客馆」，主打传统客家菜式及亲民价格而深受食客欢迎。近日客馆又有新店开幕，于将军澳新都城二期商场开设全新分店，新张期间更推出饮茶优惠，下午茶全场点心7折，更多达70款选择，有齐烧卖、虾饺、肠粉及排骨饭等热门点心，即睇内文优惠详情！

稻香中菜厅「客馆」新店开幕！下午茶点心优惠一律7折 

有网民近日发现连锁酒楼稻香旗下的中菜厅客馆，近日进驻将军澳新都城中心二期开分店。而这间客馆分店于新张期间更会起推出饮茶优惠，顾客于星期一至六的下午茶时段惠顾堂食，全场所有小、中、大及特点的正价点心都可享7折优惠，外卖自取亦可享8折，绝对是与亲朋好友茗茶畅聚的超值之选。

客馆是主打新派客家菜及精致点心，午市及下午茶期间的点心更有超过70款选择，由经典到创新点心都应有尽有，即叫即蒸。基本点心如烧卖、虾饺、肠粉、叉烧包、糯米卷及排骨饭等都有，另外较特别的就有香煎韭菜粿及咸茶粿、奶皇苹果包、南乳烧肉包等，满足不同口味。

稻香中菜厅客馆新张优惠

  • 地址： 将军澳宝琳欣景路8号新都城中心二期UG楼UG051号舖
  • 电话︰8300 8171
  • 优惠期限：即日起至另行通知
  • 优惠时段：逢星期一至六下午茶时段，即2pm至4pm

 

2大酒楼点心优惠 金御海鲜酒家/明星海鲜酒家 

1. 中环金御海鲜酒家︰早茶+下午茶有折

中环的金御海鲜酒家最新推出「天天优惠点心」活动，为食客提供不同时段的折扣优惠。这个回馈食客的优惠每星期7日都有，依据不同时段划分，无论是上班族、家庭聚会或是朋友相聚，都能找到合适的用餐时机。当中最瞩目的优惠是在每日7am至11am的早茶时段，以及平日2pm至5pm下午茶时段，全场点心均享有6折优惠。而午市及假日，酒楼亦提供点心及炒粉面8折优惠。

 

2. 明星海鲜酒家︰盅头饭优惠

明星海鲜酒家现正推出「超值点心优惠大行动」，于每星期一至星期六的早市及下午茶时段，精选多款盅头饭并以优惠价供应。顾客可以$9.8的价钱，品尝到广受欢迎的凤爪排骨饭、香口咸鱼肉饼饭，以及鲜嫩北菇滑鸡饭等一系列传统美味选择。

 

