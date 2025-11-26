连锁酒楼长沙湾店开张优惠！乳鸽/烧鹅/羊腩煲$18起 早市点心孖宝$34.8起

海港酒家于长沙湾广场全新开设分店，主打正宗港式烧味、点心及各款经典粤菜。适逢新张开业，酒楼更推出两大优惠，包括晚市小菜三选一及点心孖宝优惠，其中红烧乳鸽、烧鹅皇、羊腩煲等人气菜式更低至$18！

海港酒家进驻长沙湾广场！乳鸽/烧鹅/羊腩煲新张优惠$18起

海港早市点心孖宝$34.8起

海港酒家位于长沙湾广场的分店将于11月29日（六）早上8时正式开幕，届时会推出一系列优惠。星期一至五早上8时至11时即享「早市点心孖宝」优惠，精美点心低至$34.8起，如鲍鱼烧卖、虾饺、叉烧包、糯米鸡等人气之选。

晚市优惠同样丰富，开业日至12月11日（四）可享「晚市小菜三选一」优惠，暖胃的古法羊腩煲、皮脆肉嫩的红烧乳鸽及海港招牌烧鹅皇低至$18。其中，海港招牌烧鹅皇皮脆肉香，2-4人可选例牌、5-7人半只、8人或以上更可享一整只，平均每位低至$20-$30，绝对是聚餐首选。

海港酒家（长沙湾广场店）

地址：荔枝角长沙湾道833号长沙湾广场2楼210号舖

开业日期：2025年11月29日（六）

订座热线：2110 8832

2大酒楼优惠 半岛渔港/多彩皇宫

1. 半岛渔港 $1叹烧鹅/乳猪/文昌鸡

连锁粤菜酒楼「半岛渔港」于周一至周五晚市时段推出限时优惠，顾客只要堂食入座，即可以$1超低价加配至尊烧鹅、极品BB乳猪或海南文昌鸡。此优惠更可与其他晚餐套餐同时使用，性价比极高。

2. 多彩皇宫 烧鹅濑/乳鸽$19.8

石硖尾三十年老字号「多彩皇宫」即日起至11月30日，下午2时至4时限定供应两款经典烧味。「烧鹅濑粉」选用油香肉嫩的烧鹅，搭配弹牙濑粉；「脆皮BB乳鸽」则皮脆肉嫩、汁多味浓。两款人气菜式现以$19.8特价发售，让食客在悠闲下午茶时段，以亲民价钱品尝正宗粤式烧味。

资料来源：海港饮食集团