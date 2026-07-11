瑜伽裤推介｜澳门消委会测试25款产品 透湿率高不易起球！ Nike/adidas/bossini边款性价比高？

针织塑身裤（瑜伽裤）具有弹性和塑身效果，紧身的设计能够突显身材曲线，展现出优美体态，因此近年深受消费者追捧。但是，针织塑身裤真的有塑形显瘦效果吗？另外，市售的针织塑身裤容不容易褪色或起毛球？布料透不透气呢？澳门消委会联同深圳市消费者委员会联合开展瑜伽裤比较测试，以了解市售针织塑身裤的质量。

澳门消委会检测25款瑜伽裤

本次测试共抽取25款瑜伽裤样本，由两地消委会工作人员以一般消费者身份于线上及线下购买，其中澳门消委会共抽取5款样本，而深圳市消委会则抽取20款，样本品牌包括：Nike、无印良品、adidas 和 lululemon 等热门品牌，价格从30.00人民币到880.00澳门元不等。

本次测试参考 FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》FZ/T 74005-2016《针织瑜伽服》、GB/T 41788-2022《多功能针织产品》等标准对针织塑身裤样本的使用性能、化学安全、纤维含量3个方面的不同指标进行测试。

测试指标及结果

1. 拉伸弹性伸长率和拉伸弹性回复率

拉伸弹性伸长率和拉伸弹性回复率是检验服装产品品质及舒适性的重要指标。拉伸弹性伸长率高的服装弹性好，能紧贴身体的同时又不易出现紧绷等不舒适感，拉伸弹性回复率高的服装穿着后不易变形，塑形效果也较好，本次测试参考 FZ/T 74005-2016《针织瑜伽服》标准对25款样本进行测试。

结果显示，25款样本的拉伸弹性伸长率差异较大，其中横向拉伸弹性伸长率在103.5%至247.9%之间；直向拉伸弹性伸长率在46.4%至138.3%之间，绝大多数样本的横向拉伸弹性伸长率高于直向拉伸弹性伸长率。而25款样本的直向和横向拉伸弹性回复率均达到80%以上，显示变形回复能力较好，绝大多数样本的横向拉伸弹性回复率稍低于直向拉伸弹性回复率。

2. 透湿率

透湿率越高，人体在穿着时散发的湿气就越容易从服装内部排出，从而减少湿闷的感觉。

本项测试根据GB /T41788-2022《多功能针织产品》作为参考标准，结果显示25款样本的透湿率（洗前及洗后）测试结果均达到标准规定值的2倍以上，具有良好的透湿性能。

3. 起球

起球主要是测试服装产品摩擦后的起毛球程度，起球等级越高的衣服，表示衣服抗起毛球性能越好，越不容易起毛球。

结果显示，25款样本的起球测试结果为4级或4-5级，均符合相关标准要求，抗起毛球性较好。

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4. 耐光、汗复合色牢度(碱性)、耐湿摩擦色牢度(湿摩)、洗液沾色程度

洗液沾色程度、耐湿摩擦色牢度(湿摩)以及耐光、汗复合色牢度(碱性)测试能反映消费者日常使用针织塑身裤的褪色情况，色牢度等级越高，表示越不容易褪色、变色或沾染其他服装。

本次测试参照FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》以及产品标签明示的标准对有关项目进行测试，可分解致癌芳香胺染料、pH值根据国家强制性标准 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，纺织产品禁用可分解致癌芳香胺染料，直接接触皮肤的纺织产品的pH值应在4.0至8.5之间。结果显示25款样本均符合标准要求，消费者可放心购买。

5. 纤维含量

消费者可以通过产品标签的纤维含量来了解产品的原料成分，从而选择所需要的产品类型。本次测试依据国家标准GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》及产品标签明示的标准对产品的纤维含量进行检测。

结果显示，深圳市消委会所购买的其中1款浪莎品牌的样本，产品标注纤维名称与产品所含的纤维不符，且纤维含量偏差超出规定允差范围；深圳市消委会已将是次测试结果转介内地权限部门跟进，其余24款样本的纤维含量测试结果均符合相关标准要求。

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澳门消委会测试25款瑜伽裤名单：

25款瑜伽裤名单

1. adidas Optime Power 7/8 紧身裤

规格型号：M

购买地：澳门特区

单价：539澳门元

化学安全：✓

起球：4级

洗液沾色程度：4级

纤维含量：✓

2. AUMNIE 女式运动裤

规格型号：M

购买地：内地

单价：299人民币

化学安全：✓

起球：4-5级

纤维含量：✓

3. Banana in 女士瑜伽裤

规格型号：165/90 (L)

购买地：内地

单价：219人民币

化学安全：✓

起球：4级

洗液沾色程度：3-4级

4. Beneunder 简息系列高腰打底裤（长款）

规格型号：165/95 (L)

购买地：内地

单价：126人民币

化学安全：✓

起球：4-5级

洗液沾色程度：4级

纤维含量：✓



5. bossini ZTAY COOL 针织紧身裤

规格型号：M 170/68Y

购买地：澳门特区

单价：122.8澳门元

化学安全：✓

起球：4级

洗液沾色程度：4级

纤维含量：✓

6. JERRIE MOCK无尴尬冰丝防晒鲨鱼裤

规格型号：大码 (L)

购买地：内地

单价：153.5人民币

化学安全：✓

起球：4-5级

洗液沾色程度：2-3级

纤维含量：✓

7. lululemon 针织运动服装

规格型号：M 165/70A

购买地：澳门特区

单价：880澳门元

化学安全：✓

起球：4-5级

洗液沾色程度：4-5级

纤维含量：✓

8. misswiss 5S女神鲨鱼裤 PRO

规格型号：160/64A (M)

购买地：内地

单价：119.95人民币

化学安全：✓

起球：4-5级

洗液沾色程度：2-3级

纤维含量：✓

9. MOLY VIVI 小气泡有氧裤

规格型号：165/72A (L)

购买地：内地

单价：122.人民币

化学安全：✓

起球：4-5级

洗液沾色程度：4级

纤维含量：✓

10. MUJI Quick dry Leggings

规格型号：S

购买地：澳门特区

单价：169.2澳门元

化学安全：✓

起球：4-5级

洗液沾色程度：3-4级

纤维含量：✓

11. Nike One 紧身裤

规格型号：M 160/66A

购买地：澳门特区

单价：251澳门元

化学安全：✓

起球：4级

洗液沾色程度：4级

纤维含量：✓

12. OhSunny 云感裤

规格型号：160/68A (M)

购买地：内地

单价：159人民币

化学安全：✓

起球：4级

洗液沾色程度：2-3级

纤维含量：✓

13. PEACEBIRD 莱卡无痕打底裤

规格型号： 160/66A (M)

购买地：内地

单价：89人民币

化学安全：✓

起球：4-5级

洗液沾色程度：4-5级

纤维含量：✓

14. 森马 女款打底裤

规格型号：165/70A (L)

购买地：内地

单价：233.88人民币

化学安全：✓

起球：4-5级

洗液沾色程度：4级

纤维含量：✓

15. SIN SIN 鲨鱼裤轻盈版

规格型号：160/64A (M)

购买地：内地

单价：174.9人民币

化学安全：✓

起球：4级

洗液沾色程度：4-5级

纤维含量：✓

16. TEENIE WEENIE 针织休闲服装

规格型号：170/74A (L)

购买地：内地

单价：349人民币

化学安全：✓

起球：4-5级

洗液沾色程度：4级

纤维含量：✓

17. ubras 打底裤

规格型号：160/90 (M)

购买地：内地

单价：148.35人民币

化学安全：✓

起球：4级

洗液沾色程度：4-5级

纤维含量：✓

18. 有棵树 打底裤

规格型号：160/90 (M)

购买地：内地

单价：159.9人民币

化学安全：✓

起球：4级

洗液沾色程度：4级

纤维含量：✓

19. 俞兆林【1.0】1102九分鲨鱼裤黑色 M

规格型号：160/68A (M)

购买地：内地

单价：34.95人民币

化学安全：✓

起球：4-5级

洗液沾色程度：4-5级

纤维含量：✓

20. 哥弟 女针织裤

规格型号：160/70A

购买地：内地

单价：360人民币

化学安全：✓

起球：4-5级

洗液沾色程度：2-3级

纤维含量：✓

21. 浪莎打底裤

规格型号：165/70A (L)

购买地：内地

单价：69人民币

化学安全：✓

起球：4-5级

洗液沾色程度：4-5级

纤维含量：❌

22. 梦芭蒂 打底裤

规格型号：165/70A (L)

购买地：内地

单价：30人民币

化学安全：✓

起球：4级

洗液沾色程度：4-5级

纤维含量：✓

23. 橙蓓 打底裤

规格型号：165/72A (L)

购买地：内地

单价：37.85人民币

化学安全：✓

起球：4级

洗液沾色程度：4-5级

纤维含量：✓

24. 猫人 鲨鱼打底裤（九分）

规格型号：160/64A (M)

购买地：内地

单价：69.9人民币

化学安全：✓

起球：4-5级

洗液沾色程度：4-5级

纤维含量：✓

25. 宝娜斯薄款打底裤

规格型号：160/66A (M)

购买地：内地

单价：59.43人民币

化学安全：✓

起球：4级

洗液沾色程度：4-5级

纤维含量：✓

资料来源：澳门消委会

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