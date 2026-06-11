有刮痕、生锈仲可以用? 50岁男用相同保温杯逾10年铅中毒 医生揭7种饮品不可盛载

不论是朝九晚五的打工仔，还是注重养生的中产一族，在香港，「保温杯」几乎是人人随身必备的「返工神器」。不过最近有网民在社交平台分享强烈「建议大家都立刻去检查保温杯，有刮痕、生锈就要换了⋯ 不要省钱伤身体啊！」，意外敲响大家对保温杯的隐形警号！

50岁男保温杯盛载咖啡 内部出现变色裂痕 揭发铅中毒

网民在社交平台分享一宗惊人病例：一名50多岁的男子因长期不当使用保温杯，导致严重的铅中毒。该名男子习惯每日用同一个保温杯盛载咖啡，且该杯已连续使用超过10年，内部早已出现变色、裂痕及生锈现象。最终，他因铅中毒引发大脑皮质萎缩、严重贫血及肾功能衰竭，并在一场车祸后的一年内，因吸入性肺炎不幸病逝。

据悉，该名男子拥有超过30年的驾驶经验，平日精神状况一向良好。直到某日，他在驾驶途中突然神志恍惚，车辆失控撞入一家餐厅，酿成严重交通意外。

送院检查后，报告证实他并无颅内出血，但影像显示其大脑皮质已出现严重萎缩。此外，他的血色素只有 9（正常值为 14 至 18），属于严重贫血，且肾功能亦出现异常。院方经进一步深层检查，证实他血液中的铅含量超标，属于铅中毒。医生仔细追溯其生活习惯后推测，罪魁祸首正是他长期饮用由保温杯溶出、含铅的咖啡所致。

旧杯装酸性饮品溶出重金属

台湾肾脏科医生洪永祥在健康节目《医师好辣》中详细分析此病例，指出该患者所使用的保温杯极其破旧，使用期逾10年，内部不仅变色、充满裂痕，甚至已经生锈。

医生解释，若保温杯的内胆材质不佳或含有铅等重金属，当市民长时间用其盛载咖啡、茶、果汁等酸性饮品时，便会加速侵蚀内胆保护层，导致铅等有害重金属溶出。这些重金属随饮品进入人体后无法轻易排出，积聚在体内会直接损害肝肾功能，甚至引发不可逆转的神经退化疾病，严重者可导致失智症（认知障碍症）。

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铅中毒会对人体有以下影响：

损害大脑：记忆力衰退、失智、情绪不稳

影响造血系统：严重贫血、疲劳

破坏肾功能

味觉改变（嗜咸）

洪医生指，有7种饮品不应用保温杯盛载，否则会引发不同疾病：

保温杯中毒｜1. 蛋白质饮品

很多人习惯将豆浆、牛奶、拿铁咖啡装入保温杯慢慢喝，但医生强调：「保温杯不是冰箱。」任何蛋白质饮品，若在室温下放置超过两小时，细菌便会大量滋生。饮用后可能引起腹泻、肠胃炎。

更严重的问题是清洗不彻底。蛋白质残留会卡在杯盖缝隙、橡胶圈内，即使洗后闻到「噏味」，代表细菌已经滋生。下次再装开水，同样会把细菌喝下肚。医生指出，不少慢性腹泻个案，源头正是「污糟」保温杯。

保温杯中毒｜2. 酸性饮品+劣质不锈钢

很多人喜欢用保温杯装柠檬水、碳酸饮料、中草药、浓茶。这些饮品带有酸碱性，若保温杯材质不佳（例如平价的不锈钢），或杯身已有刮痕、焊接点生锈，重金属（铅、镍、铬）便会慢慢溶出。

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饮用温度要注意 超过65°C增食道癌风险

除了保温杯材质，饮品温度同样关键。医生指出，国际研究证实，长期饮用65°C以上的热饮，会增加食道癌风险。临床上不少长者喜欢「趁热饮」，躺下时喉咙痕痒、干咳，其实是食道黏膜受损的信号。建议热饮放凉至不烫口才饮用。

医生强调，最安全的做法是：

保温杯只用来装白开水，而且是室温或微暖（不超过65°C）

若装过蛋白质饮品（奶、豆浆），必须在两小时内饮完，并立即彻底清洗

避免装柠檬水、碳酸饮料、中药、浓茶等酸碱性液体

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如何拣安全保温杯？

1. 无焊接一体成型

优先选择一体成型、没有焊接缝的不锈钢杯；因为焊料可能含铅、锡等重金属。

2. 杯身有刮痕/变色/异味，要更换

不锈钢是镍和铬的合金，但若镍和铬释出，都是致癌物；若不锈钢颜色改变，就应停止使用。

3. 选购304不锈钢

购买不锈钢产品时，应挑选304等级的不锈钢，通常产品上会有标示。可用磁铁测试不锈钢品质，吸力越强，代表铁含量越高，防锈能力较差。

4. 杯盖及胶圈要矽胶，不要PC胶

很多保温杯盖是第七类塑胶（PC），遇热会释出双酚A。双酚A会影响儿童智商、神经系统，并干扰生殖发育。

安全选择：矽胶（软身、透明或白色）、聚丙烯（PP，编号5号）

避免选择：PC（7号）、染色塑胶

5. 新杯使用前「开壶」

新买的保温杯（尤其塑胶部件）可用温肥皂水装满，倒置一晚，重复七次，以溶出残留的化学物质。

资料来源：《医师好辣》

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