内地「毒杨梅」揭违规添加8000倍甜味剂防腐剂 工人自爆不敢吃 专家警告损神经肝肾

杨梅，是产于中国的传统夏季水果，深受大众喜爱。有内地媒体近期踢爆，福建多个杨梅收购点涉嫌使用违禁防腐剂及甜味剂浸泡鲜果，当中违规更添加8000倍甜味剂；每日出货量逾2,500公斤，主要运往浙江、上海等地批发市场及网购平台。工人坦言，经手大量「毒杨梅」却不敢食用。

毒杨梅｜内媒踢爆「药水杨梅」黑幕 工人也不敢吃

据内媒调查，这些不法商贩将鲜杨梅浸泡在含有违禁防腐剂及甜味剂的药水之中，该违禁防腐剂被揭为「脱氢乙酸钠」，而甜味剂的外包装标示甜度可达蔗糖的8,000倍，但完全没有生产日期、成分表，属于典型的「三无产品」。根据中国《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB 2760），脱氢乙酸钠、糖精钠、甜蜜素等添加剂严禁用于新鲜水果。

而工人每天经手几千公斤这类「药水杨梅」，更直言「我们不敢吃」。为应付检查，商贩会预留几箱未浸泡的「样品」送检，企图蒙混过关。

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毒杨梅｜医生警告可损神经肝肾

内地医学专家指出，甜蜜素及糖精钠等违规添加剂若长期摄入，可能对人体造成多种危害：

甜蜜素 ：仅限用于罐头等加工食品，过量伤肝脏及神经系统，孕妇、儿童及长者风险更高。

：仅限用于罐头等加工食品，过量伤肝脏及神经系统，孕妇、儿童及长者风险更高。 糖精钠 ：无营养价值，影响消化及食欲。

：无营养价值，影响消化及食欲。 脱氢乙酸钠：属防腐剂，干扰内分泌，损害青少年神经发育。

毒杨梅｜福建漳州市监局发布杨梅选购食用指引

针对「毒杨梅」事件，福建漳州市市场监督管理局已展开突击检查，并于上周五（15日）发布《杨梅选购食用消费提示》，协助消费者安全选购杨梅：

杨梅选购及食安指引

杨梅｜1. 哪些杨梅有风险？

杨梅属于「裸果」，极易腐败变质。部分不法经营者为延长保质期及提升甜度，可能违规添加防腐剂、甜蜜素、糖精钠等。消费者需特别警惕以下特征的杨梅：

久放不烂

色泽异常鲜亮

口感甜到发苦、回味发涩

杨梅｜2. 如何选购？留意外观、气味、质地

1. 睇外观：拣表面干爽、鲜红饱满、无异常光泽的杨梅；避免过软、出水或颜色暗黑的果实

2. 闻气味：新鲜杨梅带有天然果香，如有酒味或酸味即已变，切勿购买

3. 摸质地：软硬适中最佳；过软代表过熟，过硬则偏生

4. 购买渠道：优先选择帮衬有牌超市或正规网购，避免购买路边摊或来历不明的杨梅；留意产品是否附带合格证，保留收据

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杨梅｜3. 如何清洗？盐水浸泡最安心

杨梅上的「小白虫」多为果蝇幼虫，以果肉为食，白色幼虫期对人体无害，并非寄生虫；但成熟变黑后不宜食用。建议采用以下清洗方法：

用淡盐水浸泡杨梅5至10分钟，冲净后食用，可去除小虫及农药

浸泡后以流动清水彻底冲洗，晾干后即可食用

杨梅｜4. 如何正确存放？即买即吃为原则

杨梅不耐储藏，常温下2至3天即会变质，建议即买即食

若未能一次吃完，切勿先清洗，应先吹干表面水分，用保鲜膜密封，置于0至4℃雪柜冷藏，但不宜超过48小时

网购杨梅到货后应立即开箱，剔除破损果实，按上述方法冷藏，避免加速变质

资料来源：东方卫视、新京报

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