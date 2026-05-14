网红糖被曝含「伟哥」成分 每粒糖疑超安全剂量12倍 长期食用恐损肝肾、心血管

上海市市场监管局近日公布，一款名为「爱必享」的网红糖果制品被验出违规添加俗称「伟哥」的处方药物「西地那非」，每公斤含量高达12.5万毫克，严重超出安全标准，引起大众对食品安全的关注。

糖果含处方药「伟哥」 生产企业否认

内媒报道，根据上海市市场监管局抽检发现，一款在网上平台销售的糖果「爱必享」，被验出含有大量处方药物西地那非。以一粒约5克计算，含药量达625毫克，远超50至100毫克的正常安全剂量。生产商已否认该产品为其生产。

去年9月已曾违规 店舖关闭负责人失联

值得注意的是，这并非该产品首次被揭发有问题。早在2025年9月，同一商户销售的同款糖果已被验出含西地那非。当局跟进时发现，涉事商户「荆门市东宝区蕴暇食品商行」的注册地址并无实际营运，负责人无法联络，相关网店亦已关闭，商品无法查询，商家疑似以虚假注册地址逃避责任。当局已将其列入经营异常名录，上海市市场监管局表示会通报相关省市追查源头。

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长期食用恐损肝肾心血管

西地那非是治疗勃起功能障碍的处方药，必须在医生指导下使用，严禁添加于普通食品中。长期或不当食用含西地那非的食品，可能引发多种健康风险，包括：

头晕

血压骤降

肝肾功能损伤

诱发心肌梗塞或中风（儿童、女性及心血管疾病患者更严重）

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北京知名打假人：增加心脏负担、危及生命

今年3月时，北京知名打假人王海的测试实验室也曾踢爆，售价高昂、包装精美的所谓保健食品，实则暗藏强效泻药或「伟哥」成分。实验室负责人王阳指，实验室在茶叶中检出西地那非和他达拉非——即俗称的「伟哥」（威而钢）成分。这是严格管控的处方药，绝对不允许添加在食品中。

那非类、拉非类物质临床上主要用于治疗男性性功能障碍。不法商家将其掺入酒类、压片糖果、咖啡等食品，以「功能性食品」名义出售，宣称抗疲劳、补肾壮阳，售价高昂。王阳直斥：「这些产品通常打著纯中药、无伤害的旗号，其实都是骗人的！」此类药物会加速心血管运转，增加心脏负担，对患有心脏病、高血压的中老年人风险极大。长期食用可对人体造成严重危害，甚至危及生命。

资料来源：快科技

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