手袋清洁全攻略！帆布袋/合成皮/真皮/环保袋 专家教你正确保养 告别碎屑汗渍

日常使用的手袋背包其实比大家想像中更脏！女士们的手袋小包不时藏污纳垢如碎屑、发票、头发等脏污小物；刚买回来的冻饮瓶身被塞进手袋，亦常把内层弄得湿漉漉；加上夏日炎炎，袋身少不了会沾有腋下或背部汗水。手袋背包可如何保养及清洁呢？

手袋清洁｜帆布/合成皮/真皮/环保袋如何保养清洁？

日本家事达人藤原千秋分享，我们日常使用的包包，虽然平日多数处于闭合状态，但内部比想像中更易闷热潮湿；洒落的肮脏物成为细菌的养分，在充足湿气与温度下，细菌迅速繁殖。因此，适当且正确的清洁保养不可或缺。藤原千秋指出，不同材质亦有对应的基本保养秘诀：

手袋清洁｜1. 尼龙帆布袋

保养方法： 尼龙或帆布触感亲肤、方便实用，大部分可以直接水洗。但务必先查看洗涤标签，并测试是否会褪色。清洗时建议放入洗衣网单独清洗，选用「时尚衣物专用中性洗剂」。 请避免使用漂白剂，因可能导致尼龙或帆布变色或掉色；应改用含界面活性剂的局部去渍产品。即使标示可机洗，仍需留意「变形」及「摩擦掉色」的风险。

每日保养：回家后用干毛巾轻轻擦拭表面，即可去除汗水与皮脂。

【同场加映】毛孩呕吐物排泄物难清走？必学3招「不要摩擦、稀释、吹风」专家教除臭秘技

手袋清洁｜2. 合成皮革袋（仿皮包）

保养方法： 合成皮外观高级、价格亲民且轻巧，但最大的敌人是「水解」，因为水分湿气会与合成皮产生化学反应，表面、肩带、提把或内里可能突然变得脆化、剥落甚至损坏。除了湿气与皮脂的双重打击，夏日紫外线亦会加速劣化。 对于合成皮包包，建议定期进行「阴干」（没有阳光直射的阴凉处晾干），偶尔用湿布擦拭后再以干布擦干，保持适度干燥有助延长使用寿命。

每日保养：回家后挂在通风良好处2至3分钟，效果显著。

手袋清洁｜3. 真皮手袋

保养方法： 真皮来自动物皮革，相对较耐湿气与脏污，但要注意：即使外层是真皮，内层也有可能是合成皮。这时「看不见的水解」可能在内层悄悄发生。由于存放环境会影响皮革的劣化速度，长时间收纳建议放入除湿剂/干燥剂/防潮用品。

每日保养：真皮外层可使用真皮专用油或护理霜定期保养。若内里为合成皮，则不可使用相同保养剂。乳霜要薄薄涂抹、均匀推开，涂太厚易滋生霉菌。

手袋清洁｜4. 背包

保养方法： 夏天背部易出汗，后背包靠背的一侧特别容易潮湿发臭。加上小口袋、侧边饮料置物架容易藏污纳垢的结构，背包质料又常混合尼龙、帆布、合成皮、真皮，可说是特别容易脏污的包包类型。基本原则是依照不同材质分别保养。 部分款式背板可拆卸，进行局部水洗。即使无法整件清洗，也可以用浸泡过「时尚衣物专用中性洗剂」稀释液（相当于手洗）的湿毛巾擦拭清洁，然后在阴凉处彻底晾干，能有效减少异味。

每日保养：建议周末至少将肩背带和背板那一侧进行清洁。

手袋清洁｜5. 环保袋

保养方法： 环保袋经常装载食物，容易沾上冷凝水或食材汁液；放任不管不仅产生异味，还会造成污渍或发霉。首先区分哪些可以水洗、哪些不能：不可水洗的用酒精擦拭；可水洗的请用手洗（使用时尚衣物专用中性洗剂），必要时亦可机洗。尽量保持卫生状态。

每日保养：准备多个环保袋，轮流清洗使用。

【同场加映】雨季湿气逼人、尘螨大军杀到！家事达人教4招打造无螨睡房 告别湿气过敏原

清洗包包前必做的3件事

即使包包标示可水洗，也请注意以下要点：

1. 清空所有内容物

检查好口袋内侧，内袋的糖果、常备药、原子笔若直接丢进洗衣机，可能酿成损坏。

2. 确认金属配件、拉链、皮革零件是否可水洗

有需要可拆下肩背带等部分零件再清洗。

3. 在不显眼处测试是否褪色

合成皮、尼龙产品尤其需要注意。水洗可能改变质地，务必先测试。

资料来源：LEE

延伸阅读：校服衫领发黄点算好？日网友教用洗洁精+牙膏瞬间去渍 衫领袖口黄渍见效

---