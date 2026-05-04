五一黄金周︱小红书游客西贡徒手挖海胆「即食」医生拆解3大风险随时中招

五一黄金周假期，大量内地游客抵港「无处不旅游」，受内地客追捧的西贡郊外可谓人山人海。近日有内地客疑在西贡火石洲附近海域浮潜捕捉海胆，更在「小红书」大晒战利品惹热议。有医生接受《星岛头条》访问，拆解「即食野生海胆」食安风险。

内地客西贡捕捉逾30只海胆

五一黄金周期间，大量内地游客响应「无处不旅游」抵港，西贡郊外更成为热门地点，人山人海。继咸田湾及西湾营地乱象后，近日有内地游客疑在西贡火石洲附近海域浮潜时滥捕海胆，并在社交平台「小红书」以「出海还得是大晴天，我又自由啦」为题发帖，更配上「海胆自由」的主题标签大晒「战利品」。

帖文图片显示，事主在西贡出海浮潜期间，捕捉了超过30只大小不一的海胆，并分享了在船上即时剖开海胆进食的照片，神情雀跃。此举随即引起网民强烈谴责，有人在 Threads 发文质疑此举极度自私，破坏香港大自然生态，直斥：「去西贡玩自由潜就当正自己去咗海鲜放题，疯狂扫荡仲好意思 tag #海胆自由？呢度系香港嘅大自然，唔系你屋企个海鲜档呀！」事主随后因受抨击而删除帖文。

食安风险全面拆解

家庭医生林永和接受访问时指出，这种即捕即食的行为隐含极大的健康风险，并就3大关键问题进行专业拆解：

一、野外海胆含菌风险

针对野外采摘海胆未经杀菌程序的风险，林医生指出，未经处理的海胆其表面或内脏可能带有大量病毒与细菌，在近岸水域情况尤为严重。常见的致病源包括沙门氏菌及大肠杆菌等；若即场食用或处理不当，细菌有机会引致腹腔组织炎，若手部有伤口，更可能引发食肉菌感染。

二、海水清洁方式有冇用？

不少游客误以为用海水或蒸馏水冲洗便可安全进食，林医生予以否定。他解释，餐厅供应的生鲜海产必须经过紫外线消毒或在特定环境下静置净化，以消除毒素与寄生虫。海水本身含有污染物，用其冲洗等同没有消毒；蒸馏水则仅能洗去表面杂质。唯有透过彻底煮熟或严格的过滤程序才能确保安全，一般市售海鲜均经过专业过滤。

三、误食中毒应急处理

西贡海域品种繁多，普通游客难以分辨是否有毒。林医生明确表示不鼓励民众食用西贡野外海胆。万一误食带有神经毒素的品种，最严重会导致剧烈呕吐、腹痛或不适，最直接的征状为口腔麻痹，若出现此类情况必须尽快求医。若被海胆刺伤且伤口较深，应先以消毒药水或酒精清洗，切勿随意触碰伤口，并建议前往急症室交由专业医护处理。

海胆10个冷知识：鲜甜黄金肉竟是「性器官」？

以下整理了10个关于海胆的有趣知识：

护心「好脂肪」： 海胆含丰富的奥米加-3 脂肪酸 (Omega-3)，有助降血压及维持心脏健康。每份含约 1.75 克多元不饱和脂肪酸，能帮助降低体内坏胆固醇。 高蛋白增肌： 每100克海胆含有13.3克蛋白质（约等于一只鸡蛋），能提供饱腹感并有助修补肌肉，占男性每日所需摄取量的24%。 低卡减肥恩物： 海胆热量极低，100克仅含119卡路里，比三文鱼、吞拿鱼及鲭鱼等刺身更加轻负担。 胆固醇迷思： 虽然每100克含290毫克胆固醇，但现代医学证实膳食胆固醇对血中胆固醇影响有限，只要适量摄取，毋须过分担心。 美味的真面目： 大家平时食用的橙黄色部分，既非肌肉也非鱼卵，而是海胆的性器官（生殖腺）。每个海胆体内只有5条生殖腺，负责排卵或排精。 阿里士多德之灯笼： 海胆壳内结构有个充满诗意的名字——「Aristotle’s Lantern」。古希腊哲学家阿里士多德曾在《动物史》中形容海胆形状酷似传统灯笼，因而得名。 品种与等级： 全球有超过200种海胆，但仅极少数可供食用。业界根据颜色与质感分为 Grade A（鲜金黄色、甜味浓）、Grade B（色暗质感软）及 Grade C（不完整残余）。 以形补形： 民间传说海胆有「强精补肾」之效。虽然这更像是「以形补形」的趣谈，但其高营养确实能提供充足能量。 中医避忌：根据中医理论，海胆性偏寒，易伤脾胃。孕妇、儿童及脾胃虚寒者应尽量避免食用，以免引起腹泻或不适。 生食风险： 海胆若处理不当极易受细菌污染。建议选择信誉良好的餐厅，确保食材新鲜；若要绝对安全，彻底煮熟后食用是最佳方案。

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