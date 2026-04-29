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毛孩呕吐物排泄物难清走？必学3招「不要摩擦、稀释、吹风」专家教除臭秘技 

食用安全
更新时间：21:05 2026-04-29 HKT
发布时间：21:05 2026-04-29 HKT

夏天来临，毛孩排泄物与呕吐物是不少家庭的烦恼之一，事关高温潮湿环境不仅让细菌快速繁殖，也让清洁工作变得棘手。其实只要掌握正确的清洁方式与步骤，就能有效去除污垢与残留异味，还各位「奴才」和「主子」一个清新的家。

为何宠物污垢特别难缠？黄金清洁3法则

家事达人藤原千秋分享，毛孩失禁、呕吐、体液等造成的污垢，属于居家污染源中最棘手的「蛋白质污垢」。这类污垢会随著时间越久越容易附著在地毯、布艺沙发等材质上，而且容易硬化；加上胃酸带来的「酸性」腐蚀，容易损坏物品表面，气味也特别强烈。

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若通风不良，湿气与臭味容易滞留室内，导致明明已经清洁，却仍闻到异味的窘境。面对宠物污垢，藤原千秋指最忌讳的就是「擦拭」，因为摩擦只会让污垢深入纤维，增加清洁难度。正确做法分3步：

第1步：迅速吸走液体

预先准备抛弃式纸巾、旧布或宠物尿布垫。发现污垢时立即按压吸收，不要来回擦拭。

第2步：稀释污垢

用沾了冷水或温水的旧布，以「稀释」的方式轻按脏污处，将残留物转移到布上。可搭配少量中性餐具清洁剂，但切忌使用热水——因为蛋白质遇热会凝固，反而更难去除，水温建议比洗澡水略凉。

第3步：彻底干燥

最后用干毛巾压干水分，并开启抽风扇、循环扇或冷气送风模式，让空气持续流动。即使不开窗，只要空气流通，残留气味就会明显减少。

布料制品如何清洁？保持干燥是关键

地毯、布沙发或床垫等布料制品，清洁难度更高。吸除污垢后，即使表面看似干了，内部若残留湿气，细菌就会繁殖，产生难闻气味。对策如下：

  • 用毛巾重叠按压吸取水分，再用吸尘器对著毛巾上方抽吸，之后用循环扇对准脏污处送风，确保彻底干燥。

有时即使迅速处理，体液或胃酸仍可能导致地板或布料「变色」，这多半是材质本身发生「化学变化」，而非污垢残留。此时切勿过度加热、使用强力清洁剂或漂白水，否则只会扩大「损伤」。

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通风＋简易护理去除异味 减少清洁负担

宠物异味主要来自：污垢残留、细菌繁殖、空气滞留。去除污垢与干燥后，务必通风——夏天不需要长时间开窗，只需短时间让空气对流即可。

市售护理用品分为「分解气味」与「吸附气味」两类。也可使用柠檬酸对付尿液、小苏打对付体液等天然素材。若感觉效果不彰，不要用香精掩盖，应重新检查是否有隐藏的污渍源头。

与其每次事后拼命清理，不如预先营造「不易脏污」的环境：

  • 选择可彻底清洗的宠物睡床、地垫
  • 固定宠物休息与如厕位置
  • 使用易更换的材质（如可机洗的宠物垫）
  • 考虑更换地板材质（例如防水耐磨的地板）

与毛孩们共同生活，污垢与气味是无法完全归零。下次再遇到失禁或呕吐时，记住「不要摩擦、稀释、吹风」三原则。

 

资料来源：藤原千秋

延伸阅读：这家电恐比马桶脏15倍 研究揭100%验出粪便细菌！盘点家居10大细菌温床

 

 

 

 

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