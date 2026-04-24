自己洗Vs干洗？专家教换季衣物收纳大法 2招助防虫防敏 干洗未必最Work？

春天潮湿多雨，气温不时急升急降，温差足足有10度！最令人烦恼的莫过于衣物要换季。厚重冬衣该收起了吗？哪些可以自己洗？哪些必须送洗衣店？日本专家教大家「换季收纳法」，延长衣物寿命、预防虫蛀与过敏。

冬季衣物的收纳和洗涤技巧 换季需要全部衫换走？

日媒报道，家事达人藤原千秋提出一套「换季收纳法」，只要掌握2个重点：去除汗渍皮脂污垢、清洁及整理好收纳空间；就能大幅减少下一季衣物发霉、虫蛀、异味等困扰。藤原千秋指出许多衣物其实全年都可穿著，例如T恤、衬衫、开襟毛衣等。因此，换季时真正该收起来的，只有「寒冬单品」：

厚外套

羽绒或舖棉衣物

毛皮或仿皮草外套

粗针织毛衣

如此一来，换季负担便能大幅减轻。

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1. 干洗Vs自己洗？全部衫干洗没有必要

很多人以为「送干洗最干净」，藤原千秋解释，干洗本质上是「用有机溶剂洗涤」，能有效去除油性污垢如皮脂，却无法清除水溶性污垢（如汗渍、尿液残留）。若只依赖干洗，衣物上残留的汗液蛋白质会成为细菌与衣虫的养分，引发异味甚至皮肤过敏。她建议：

干洗Vs自己洗？全部衫干洗没有必要

在家自行水洗的衣物

羊毛针织衫（美丽诺羊毛内衣）

薄款围巾

羽绒外套／大衣（使用中性洗剂，手洗或洗衣机精致模式）

送洗衣店干洗的衣物

大衣（易变形或缩水）

西装外套

铜氨丝、人造丝、醋酸纤维制成的服装

藤原千秋提醒，羊毛大衣若只有领口、袖口沾上皮脂，可用稀释中性清洁剂局部擦拭，再以刷毛清洁、阴凉处风干保养，不必年年送洗。

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2. 留意虫蛀危机：人体残留物、空间灰尘

许多人以为「羊毛大衣才会被虫蛀」，其实不然。藤原强调，衣蛾、衣鱼、鲣节虫等「吃衣服的虫」真正喜爱的是衣物上残留的汗水、皮脂、食物残渣。即使是不易消化的聚酯纤维或棉质衣物，只要沾上这些有机物，同样可能被咬。容易出问题的部位包括：

领口周围

袖口

腋下（袖子接缝处）

留意虫蛀危机：人体残留物、空间灰尘

因此，收藏前务必将衣物彻底清洗、干燥，或至少进行局部清洁与刷毛。另一方面，就算衣物洗干净了，若收纳柜本身充满灰尘，虫卵与幼虫仍会伺机而动。她建议：

用吸尘器清洁衣柜地板、抽屉内部

以消毒酒精擦拭抽屉内壁

检查防虫剂有效期限，过期或已挥发的产品应全部更换

防虫剂使用要点：

不同种类（如对二氯苯与萘丸）勿混合使用 遵守建议用量，并非放越多越有效 密闭收纳（如抽屉柜、储物箱、带门衣柜）效果最佳，开放式层架效果差且可能释放有害气体，不建议使用 定期通风、吸尘，让害虫无法安居

只要掌握好以上重点：适当地去除汗渍、皮脂等污垢；彻底晾干；清洁及整理好收纳空间；大家在下一季打开收纳箱时，冬衣依然清爽如新，安心穿上身。

资料来源：LEE

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